Flyt til Brønshøj-Husum

SPONSORERET INDHOLD: Skal du flytte til Brønshøj-Husum? Måske du stadig er i overvejelsesfasen? Måske du har fundet dit drømmehus, og blot mangler at sætte den endelige underskrift? Hvis du kommer langvejs fra, kender du muligvis slet ikke noget til dette område.

Men bare rolig, du kan sagtens glæde dig. Brønshøj-Husum udgør den nordvestlige del i Københavns Kommune, så du er tæt på storbyliv og gang i den – men stadig i et mere lokalt miljø, hvor du kan stole på din nabo og måske endda låne en kop sukker i ny og næ. Der er godt gang i ejendomssalg i Brønshøj-Husum, hvilket tyder på en tilfredshed blandt områdets beboere. Her kan du læse lidt mere om det at blive husejer, det at flytte til Brønshøj-Husum og de spørgsmål der kunne rejse sig i disse sammenhænge.

Villa, Volvo og vovse

Hvis du er nået dertil, hvor du har besluttet dig for at rive teltpælene op og flytte i hus i Brønshøj-Husum – eller hvis du blot har forelsket dig i et nyt hus i samme område, så rejser der sig selvsagt en række spørgsmål. Hvordan finansierer du dette boligkøb? Hvis du er flyttet fra byen, skal du så til at købe bil? Skal du have renoveret noget i huset, før du flytter ind? Skal du have en vovse, hvis du allerede har villa og Volvo?

Hvis du for eksempel flytter fra København til Brønshøj-Husum er det nogle helt andre ting, du pludselig skal til at forholde dig til i din hverdag. Du får muligvis med flere kvadratmeter at gøre lige pludselig. Det betyder, at der skal en del flere møbler til at fylde rummene ud. Det betyder måske også, at du pludselig får have – og så skal du måske ud at købe græsslåmaskine, havehandsker og havenisser. Dog betyder det også, at kvadratmeterprisen pludselig er noget helt andet. Du får selvsagt meget mere for pengene i Brønshøj-Husum end i Indre By.

Kort sagt kan det være godt og grundigt forvirrende for din økonomiske situation at flytte by, fordi så mange ting pludselig forandrer sig. Det er nye ting, du skal tage stilling til – på både godt og ondt.

Der er mange økonomiske tanker du må gøre dig i forbindelse med at flytte i hus. Først og fremmest: Hvor får du pengene fra? Tjek forskellige muligheder for lån ud på Morebanker.dk, og find den bedste løsning for dig. De færreste kan undgå at tage et lån i forbindelse med at flytte i hus. Det er en helt almindelig del af det at købe fast ejendom, at du skal ud at låne penge et sted. Det kan dog være en forvirrende affære, hvis du aldrig har prøvet at tage lån før. Derfor er god rådgivning alfa omega. Husk desuden at tænke dig godt om, før du træffer den endelige beslutning om, hvordan din økonomiske fremtid skal se ud.

Brønshøj-Husum som område

Brønshøj-Husum er en administrativ bydel i København. Der er omkring 44.000 indbyggere, og så dækker området et areal på 8,73 kvadratkilometer. Det giver en befolkningstæthed på 4.638 indbyggere pr. kvadratkilometer. Området er både præget af smuk natur og grønne områder, men der er også nybyggeri såvel som gammel og mere historisk arkitektur. Området er hyggeligt og lokalt, og er lidt af en modsætning til det hektiske liv inde i Indre By.

Området ligger dog tæt på København – det udgør som sagt den nordvestlige bydel i Københavns Kommune, og så rummer det cirka otte procent af kommunens indbyggere. Der findes et lokaludvalg i Brønshøj-Husum. De har til formål at skabe dialog samt netværk og debat i bydelen. Dette lokaludvalg har kontor i Energicenter Voldparken. Lokaludvalget et bindeleddet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.