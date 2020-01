Folkeskolen skal også være en talentfabrik for de bedste

Folkeskolen er for alle, men desværre bliver gruppen af særligt begavede elever ofte overset.

Af Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen (V), næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget

Folkeskolen er for alle, men desværre bliver gruppen af særligt begavede elever ofte overset. Mange er nok af den overbevisning, at de dygtigste elever nok skal klare sig selv, men det er en forfejlet tanke. Alle elever har brug for at blive udfordret for at realisere deres yderste potentiale, og det gælder ikke mindst de særligt begavede elever. Vi ved, at de højtbegavede elever ofte oplever dårlig trivsel, og det er vigtigt, at vi også gør en indsats for denne gruppe elever.

Desværre har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil som del af et ideologisk korstog afskaffet den særlige talentindsats, som var målrettet højtbegavede elever i folkeskolen. Derfor vil Venstre arbejde for, at området bliver styrket i Københavns Kommune. Vi foreslår bl.a. niveauinddelt undervisning, bedre brobygning til ungdomsuddannelserne og mulighed for at få inspirerende gæsteundervisere fra universitet.

Folkeskolen skal ikke kun have fokus på at hjælpe de svageste elever, men også udfordre de allerdygtigste elever, så deres potentiale kan få lov at udfolde sig, og samfundet kan få gavn af deres talent. Det er nødvendigt, hvis vi fortsat vil sikre, at folkeskolen er et oplagt tilbud for alle elever – uanset hvor dygtige de er.