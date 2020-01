Fra Vestskoven til Husum

Dansk Vandrelaug arrangerer en række vandreture med fokus på danske højdepunkter. For alle, der har lyst, har Grethe Aagaard, turleder i Dansk Vandrelaug arrangeret en tur, der starter fra Malmparken Station, lørdag den 1. februar, kl. 9.35. Hun vil gå i spidsen for en ca. 19 km. lang vandrertur, der slutter på Husum Station.

Af Erik Fisker

– Via grønne kiler kommer vi til Danmarks største nye skov, Vestskoven. I dag er det et afvekslende naturområde, hvor vi skal opleve fantastiske udsigter fra Herstedhøje, der rager 67 m op over havet og fra Oxbjerget med sine 38 m over havet. Begge er kunstige bakker af jord og byggeaffald, siger Grethe Aagaard. Vandringen afsluttes langs Vestvolden, inden man når Husum Station ca. kl. 16.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke. Hvis man ikke er medlem koster det 30 kr. at deltage.