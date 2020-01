Gammel bluesmusik

The Real Deal Foto: presse

Er man til den gamle bluesmusik, så vil en koncert med bluesduoen The Real Deal måske friste torsdag den 6. februar, kl. 20 i Kulturhuset Pilegården.

Af Erik Fisker

The Real Deal er en bluesduo bestående af Thomas Melau på mundharpe og sang samt Benny The Bopper på guitar og sang.

Thomas Melau var med til at starte DM i mundharpe tilbage i 1995, og Benny The Bopper har især har gjort sig bemærket på den danske rockabillyscene og ikke mindst som forsanger i Johnny Horsepower, som er et af landets fremmeste fortolkere af 50’ernes Johnny Cash. Sammen har de to nu spillet sammen i 5 år rundt om i Danmark såvel som i Sverige.

Duoen spiller autentisk, simpel og rå Delta Blues med et par små afstikkere til Chicago og omegn.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Billetter fås i forsalg på Pilegårdens hjemmeside og i døren.