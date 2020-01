Glæd jer til et år fyldt med aktiviteter og besøg af internationale fodboldstjerner

Foto: pressefoto

En nytårshilsen fra Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i København

Af Franciska Rosenkilde

2019 var et år i bæredygtighedens tegn med klimavalg, klimalov og værtskab for det internationale C40-klimatopmøde. I Københavns Kommune kunne vi i september præsentere vores nye ambitiøse mad- og måltidsstrategi – en strategi der forpligter København til at være i front i kampen for mere klimavenlige løsninger. Op mod 90 procent af de kommunale måltider er allerede økologiske. Og med strategien vil vi nu også arbejde målrettet for at reducere madspild og mængderne af kød i de 70.000 måltider, kommunen dagligt serverer. Det er jeg er stolt over at have været initiativtager til.

På kultur- og fritidsområdet har mit fokus i år været at forbedre mulighederne for, at byens børn kan få adgang til foreningslivets meningsfulde fællesskaber. Derfor er jeg glad for, at vi i år fik sikret penge til at fortsætte FerieCamp og oprette nye sociale partnerskaber, så børn og unge i Husum også kan deltage i FerieCamp i 2020. For FerieCamps gør en forskel. Og når kultur- og fritidslivet rækker ud og inviterer børn og unge ind, opstår der stærke fællesskaber og venskaber. Det kan man ikke få nok af.

I 2019 har Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus formået at blive en kulturel attraktion, et ikonisk vartegn for bydelen og et mødested, der samler og inddrager københavnerne. Udover at bygningen er blevet et unikt og flot arkitektonisk værk, huser det en masse spændende aktiviteter og tilbud.

2019 var også året, hvor børn, unge og voksne i Husum Boldklub fik nyt klubhustag over hovederne. Jeg håber, at det nye klubhus kan være med til at løfte foreningslivet i området endnu mere, end det gjorde før. For i foreningslivet kan der blive skabt positive fællesskaber på tværs af køn og alder. Jeg ser frem til at følge det nye klubhus til næste år, som lokalt samlingspunkt for bydelens borgere. For det er en bydel, der i den grad rummer mange seje og gode kræfter. Det er Tingbjerg Challenge, som jeg selv fik æren af at åbne i august, et godt eksempel på.

Vi bliver fortsat i fodboldens ånd i 2020. Her skal Danmark være vært for EURO 2020 – og hvor er det bare stort! Hele landet vil være klædt i rødt og hvidt, og især Brønshøj vil få glæde af denne store begivenhed. UEFA har udvalgt Tingbjerg Idrætspark til officiel træningsbane, og det betyder, at Brønshøj BK til sommer kan se frem til at få besøg af internationale fodboldstjerner.

Godt nytår til jer alle.