Godt nytår til alle i Brønshøj-Husum

Foto: ef

En nytårshilsen fra Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Af Hans S. Christensen

Når vi ser tilbage på året der gik, kan vi glæde os over at vi bor i en dejlig, grøn bydel med muligheder for naturoplevelser og udendørs fritidsaktiviteter. Og når vi i lokaludvalget skuer ud over bydelen er der mange ting at glæde sig over. Brønshøj Vandtårn og det nye Tingbjerg kulturhus har etableret sig som kulturinstitutioner, det nye klubhus i Husumparken er indviet, Gadelandet får nye cykelstier for 21 millioner kr. og vi har gennem vore puljemidler støttet en masse lokale aktiviteter og meget mere.

Men i det nye år må vi videre med at gøre Brønshøj-Husum til en endnu mere attraktiv bydel. Lokaludvalget vil følge tæt med i de store udviklingsplaner, som foreligger for Tingbjerg, Bystævneparken og Gadelandet, og inddrage jer alle i det omfang vi kan. Vi ser frem til, at Husumforbindelsen – cykelforbindelsen mellem Husum skole og Tingbjerg – endelig etableres, og vi arbejder på, at der bliver lavet en overordnet trafikplan for hele bydelen. Amfiteateret på Bellahøj skal renoveres i løbet af foråret til glæde for ikke kun os men hele København.

Vi arbejder stærkt på, at Brønshøj Gamle Skole skal erstatte Pilegården som kulturhus, så vi får etableret en egentlig “kulturakse” med kulturhuset tættere på Brønshøj Torv, Rytterskolen og biblioteket. Vi prøver at påvirke Borgerrepræsentationen til at skabe flere tilbud til børn og børnefamilier her i bydelen om bl.a. musiske udfoldelser. Vi henleder konstant politikernes opmærksomhed på at det er nødvendigt at få oprenset Utterslev mose og fæstningskanalen.

Vi videreudvikler naturbyen ved Energicenter Voldparken. Vi afholder Mosetræf, Brønshøj-Husum Walk, Ældredag, jul i Vandtårnet og Naturbyens forårsfest. Og vi vil i 2020 satse på at udvikle det netværk omkring sundhed i bydelen, som vi startede op i 2019. Det er af største vigtighed, at vi får sundheden i fokus her i bydelen og vi arbejder for at der etableres lægehuse/lægepraksis og seniorbofællesskaber i tilknytning til nybyggerierne i forbindelse med udviklingsplanerne. Og vi har mange flere planer og opgaver i 2020.

Lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i bydelen og politikerne på Rådhuset. Der er nok at tage fat på. Derfor er min nytårshilsen til alle her i Brønshøj-Husum et håb om, at I slutter op omkring lokaludvalgets arbejde og deltager i det omfang i kan.

Og så vil jeg slutte med at sige, at vi holder et brag af en kulturdag på Brønshøj Torv den 6. juni. Og i år vil solen skinne – så der er nok at se frem til og være sammen om i det nye år.