Guld og bronze til ABC-ryttere ved U19-DM

ABC-rytterne Carl-Frederik Bevort og Adam Holm Jørgensen (i midten) vandt U19-DM i parløb torsdag aften. Foto: Cyclingworld.dk

De to talentfulde ABC-ryttere Carl-Frederik Bevort og Adam Holm Jørgensen blev torsdag aften danske U19 mestre i parløb

Af Henrik Hvillum

DM løbet blev, kørt over 120 omgange i Ballerup Super Arena, og med tolv indlagte spurter. Ingen formåede at erobre en omgang, så derfor blev det hele afgjort via indkørte point i spurterne.

Her opnåede Bevort/Holm i alt 45 point, og understregede deres styrke ved at vinde sidste spurt, hvor der var dobbelt pointgivning, i overlegen stil. Nr. to blev Kasper Andersen/Tobias Andreasen med 35 point og nr. tre Nikolaj Mengel /Emil Schandroff med 29 point. De to sidstnævnte repræsenterer ligeledes Brønshøj-klubben ABC, som altså fik to af de tre medaljesæt. Det skriver klubbens formand W. Robert Pulvertaft i en mail til Brønshøj-Husum Avis.

Par nummer 10

Den 7. til 9. februar skal de køre som par nr. 10 ved DBCs nye 3-dagesløb.

Carl-Frederik Bevort og Adam Holm Jørgensen har kørt for Brønshøj-klubben siden 10-årsalderen, og de har i sandhed haft en imponerende vintersæson.

De er er nu at regne som to af de største banetalenter i en årgang med stort potientiale.

De imponerede før DM ved Becker Malings 100 kms parløb ved DBCs nytårsstævne, hvor det blev til en sjetteplads i et felt med flere verdensstjerner til start.

Bevort er ligeledes dansk U19 mester i pointløb og omnium, og torsdag vandt han altså sammen med sin barndomskammerat Adam Holm Jørgensen den prestigefyldte parløbstitel.