Hjælp til kommunikationen i parforholdet

Birgitte og Henrik List foran Bellahøj Kirke, hvor de vil afholde et kursus, der skal hjælpea par til at kommunikere bedre med hinanden. Foto: Åse Thuehøj

”Du kender det sikkert, du hæver stemmen og bruger gamle historier fra tidligere konflikter."

Af Erik Fisker

”Du kender det sikkert, du hæver stemmen og bruger gamle historier fra tidligere konflikter. Du fremhæver din partners utilstrækkelighed, undlader at se på ham, vælger at tale udenom, tier eller går. Opfattelsen af jeres parforhold har ændret sig fra et ”vi” til et ”jeg og du”, hvor du vil vinde og din partner er blevet til din fjende”.

Sådan beskriver Birgitte og Henrik List tegnene på et konfliktfyldt forhold. De har siden 2011 arbejdet med PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold’) og er til dagligt beskæftiget som kirke- og kulturmedarbejder og psykoterapeut. For at hjælpe par til at kommunikere bedre med hinanden, har de sammen med Bellahøj Kirke sammensat et PREP-kursus den 28. februar til den 1. marts. På kurset får man redskaber til at kommunikere trygt sammen, og man får større forståelse for sig selv og sin partner. Alle samtaler foregår imellem det enkelte par og ikke i plenum.

Yderligere oplysninger på www.bellahoejkirke.dk