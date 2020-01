Husum Skoles dagbog fra Hamborg

De mange elever fra Husum Skole fik en oplevelse i december - og blev klogere. Foto: Privat

7.årgang fra Husum Skole var igen i år på udveksling med Gymnasium Ohlstadt i Hamborg i 7 døgn. Til foråret kommer de tyske elever til Husum

Af Erik Fisker

Eleverne har skrevet dagbog og vi bringer her udpluk af de mange oplevelser:

Meget tidligt fredag morgen mødtes vi alle under uret på Hovedbanegården. Med pakkede kufferter, forventningsfulde, spændte og lidt skræmte. Kun fem timer til vi skulle overlades til helt fremmede tyske familier. Vores nye tyske ven havde vi skrevet lidt med på forhånd, men alligevel……

Højt humør i toget, og så var vi der pludselig. Hej og små knus til de nye tyske venner, kapgang med kufferter gennem Hamburgs Hovedbanegård, med U-Bahn til en lille by nær Ohlstedt, hvor vi blev hentet af vores nye ”forældre”.

Forlystelsespark

Lørdag startede med at jeg vågnede og gik ned og spiste med familien. Vi spiste brød med nutella.

Mens vi spiste fik jeg at vide at vi skulle ind og se ”Dom” som er en forlystelsespark, og vi skulle mødes med Levin og Halfdan. Vi gik op på stationen, og der mødte vi Vigga og Jette.

I toget stødte vi på Iliayda og hendes tysker. Vi fulgtes til Hamburg Centrum. Vi brugte lang tid på at se de forskellige flotte julemarkeder. Så skulle vi endelig i ”Dom”. Det var virkelig sjovt at være der!!!

Vi købte candyfloss og prøvede nogen forlystelser. Jeg tror vi var der i et par timer, hvorefter vi sagde farvel og tog hjem.

Det meste af søndagen gik med at lave Domino, men vi var også i Miniature Wunderland. Det var vildt imponerende at se det hele. Især Hamburg i miniaturestørrelse.

Første skoledag

Mandag var vores første hverdag i Tyskland. Vi var i skole med vores Exchange partner. Det var spændende at se det tyske skolesystem. Vi havde først idræt (hvor vi desværre ikke måtte være med).

De lavede noget fodbold af en art, men det hele var på tysk, så vi fattede ingenting.

Vi havde dernæst biologi, hvor vi lærte omkring blodsukker og insulin i blodet, og hvordan det blev brugt som energi til kroppen. Læreren gjorde det halvt på engelsk og halvt på tysk.

Da vi kom hjem, var jeg ude med Leon (min Exchange partner), Johan og hans Exchange og Søren. Vi var ude og spise is på en café, hvor vi mødte Anna og Esther og deres Exchange partnere.

Jeg var senere til heftig badmintontræning med Leon og Johan.

Prøv at være blind

Tirsdag mødtes vi alle på togstationen i Ohlstedt om morgenen. Vi satte os ind i toget og kørte ind til byen.

Vi ankom til museet ”Dialog im Dunklen” og hørte om, hvad der skulle forgå. Den første ting man skulle gøre var, at høre på en blind dame og hendes historie og prøve nogle briller som beskrev forskellige øjensygdomme.

Efterfølgende skulle man ind i et helt sort rum og gå derinde med stok, så man kunne fornemme følelsen af at være blind. Der var lydeffekter i rummet, mens man gik. Der var lyden af en jungle og lyden af kørende biler og busser.

I slutningen skulle man prøve at bestille noget mad på en café. Det var meget udfordrende. Museet var uhyggeligt og spændende på samme tid. Man blev ført rundt med en blind guide.

Efter vi var færdige var der nogle udvekslingsstudenter der tog tilbage til Ohlstedt og andre der blev i byen.

Dem der blev i byen var ude og gå og inde i et center og købe mad og drikke. Efter vi havde købt mad og drikke satte vi os på en bænk ud til vandet.

Senere tog vi hen på Starbucks og købte noget lækkert at drikke. Derefter tog vi toget hjem og hyggede.

Tur til Lübeck

Onsdag skulle vi mødes på skolens bibliotek klokken 8.00. Derefter gik vi ned til Ohlstedt Station og tog toget mod Hamburg.

Da vi nåede Hamburg skiftede vi tog mod Lübeck. Efter ankomsten til Lübeck, kunne det kun gå for langsomt at komme ind til centrum.

Jesper havde lavet en meget pæn liste over ting som vi skulle se og sende selfies tilbage til ham – En slags fotosafari..

Det var rigtig sjovt – godt tænkt Jesper og Tine.

Vi var i nogle små grupper som bestod af to til fem personer, det var rigtig hyggeligt. Og så skulle vi ellers rundt og se forskellige ting, alt fra en kirke til rådhuset til julemarked.

Lækkert julemarked

Ihh ja, julemarked, det tror jeg nok var det de fleste havde glædet sig til. Hold nu op hvor det var smukt og duftede godt nogle steder.

Vi må desværre konstatere, at brændte mandler og curry-wurst ikke er et godt match. Men ellers duftede der sødt af gode godter.

Vi havde cirka tre timer til at gå rundt og se ting, så der var god tid både at nå at spise slik, chokolade, pandekager og købe ting til sig selv, sin mor/far/søskende, eller sine bedsteforældre. Og der efter var vi faktisk færdige.

Øv bøv, der inde kunne man have brugt 10 timer uden at kede sig, man skulle så bare nok have hue og vanter på, men ellers. Så Lübeckturen var en kæmpe succes, som absolut bør gentages.

Escape rooms

Torsdag havde vi alle glædet os meget til. Vi skulle sammen med de tyske elever i grupper på 6 forsøge at undslippe fra Escape Rooms. En spændende oplevelse og meget udfordrende at skulle kommunikere på engelsk omkring mere avancerede problemstillinger og løsninger.

Præsentation af Danmark

Fredag morgen mødtes vi på Ohlstedt Gymnasiums bibliotek og snakkede med vores lærere. Og så skulle vi forberede vores præsentationer om Danmark i skolens computerrum.

Da vi havde holdt vores frikvarter, kom vores udvekslingsstudenter og skulle høre vores fremlæggelser om Danmark. Vi gjorde det vidst rimeligt godt, for vores lærere var vildt stolte af os.

Efter vores fremlæggelser tog vi videre til Ohlstedt Station for at køre ind til Hovedbanegården i Hamborg sammen med vores udvekslingsstudenter.

Da vi var kommet derind, var toget ikke kommet så derfor gik vi rundt, og vi så de mange spisesteder på stationen. Da vores tog ankom, var det tid til at sige farvel til vores udvekslinger.

Farvel og på gensyn

Mange var kede af at skulle sige farvel, men alle glædede sig lidt til at komme hjem og se familien igen.

I toget på vej hjem var alle ret trætte men nød hinandens selskab så længe det varede.

På Københavns Hovedbanegård blev alle modtaget af deres forældre med et stort kram. På vej hjem i bilen var der en masse, der skulle fortælles. Det var rart at komme hjem, men det var lidt stille til at starte med på grund af alle de indtryk ugen havde givet.

Nu glæder vi os til at få besøg til april!!!