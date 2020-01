Hver sjette dansker ønsker at arbejde færre timer

Især personer i den alder, hvor man typisk har stiftet familie og har heltidsjob, samt personer med videregående uddannelser, ønsker at gå ned i arbejdstid.

Af Erik Fisker

Knap 382.000 beskæftigede danskere ønsker at arbejde færre timer om ugen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistiks interviewundersøgelse Arbejdskraftundersøgelsen. Det svarer til knap 16 pct. af alle beskæftigede danskere. Ønsket om at arbejde færre timer er især udtalt blandt de 35-44 årige. Her svarer 19 pct., at de gerne vil arbejde færre timer. Samtidigt ønsker 7 % af de beskæftigede at arbejde flere timer. /EF