Hvor mange kulturhuse har vi behov for?

Af Lars Pedersen, Tryggevældevej 88, Brh.

Det er blevet bragt frem, at man kan omdanne den gamle skole ved Brønshøj Torv til nyt kulturhus fremfor Pilegården. Der er ligeledes et igangværende arbejde med at gøre Vandtårnet til et kultur- og oplevelseshus. Det nye menighedshus kan vel også ses som et kulturhus lige som Café Staalvand og Bistroen i høj grad bidrager til at skabe kultur og samling omkring Brønshøj Torv.

Jeg har en stille undren over, hvor meget vi har behov for til at sikre et frodigt kulturliv og et godt fællesskab i bydelen. Jeg tror på, at mere differentiering tjener os bedst, og vil derfor foreslå, at menighedshuset åbnes for borgere alle dage og til alle formål – står det ikke ubenyttet mange timer i løbet af ugen? Den gamle skole kunne med fordel gøres til et erhvervs og væksthus med kontor fællesskaber for iværksættere, med værksteder og flex-arbejdspladser, møder m.m.

Vandtårnet? Jeg ser at nogen synes det er et smukt vartegn og bevaringsværdigt, hvilket jeg har svært ved at se. Er det andet end en gammel funktionel betonklods, der engang havde et vigtig formål? Med tanke på at spejderne ønsker at bygge på grunden ved vandtårnet (og hvor endnu en grøn plet bliver minimeret), så foreslår jeg nedrivning af vandtårnet, og så kan spejderne istedet bygge deres klubhus hvor vandtårnet i dag ligger. Det sikrer det grønne og mere åbne rum i kvarteret der.

Pilegården: Kan måske tåle en renovering og intern omlægning til flere forskellige formål, men fungerer det ikke ret godt? Er der grund til at kaste mange penge ind at flytte Pilegården? Jeg synes det ikke.