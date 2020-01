IF Stadion klar til spændende måned

Selv om Michael Jensen (med bolden) blev mandsopdækket undervejs i lokalopgøret mod Ajax, scorede han alligevel 6 mål. Foto: Thomas Løser

Med en overbevisende sejr på udebane over lokalrivalerne Ajax’ andethold med cifrene 31-24 fortsætter Husum-klubben sin skråsikre march mod 1.division

Af Henrik Hvillum

Det blev lidt for jævnbyrdigt til en begyndelse i første halvleg af lokalopgøret i Bavnehøj Arena. Hjemmeholdet havde held til at forstyrre cheftræner Thomas Schous tropper, hvor især en mandsopdækning af stregspilleren Michael Jensen viste sig at være effektiv. I al fald midlertidigt.

Trods en relativ snæver pauseføring på 15-11 og en god start på anden halvleg af Ajax, var der dog aldrig rigtig tvivl om, at det ville blive til den ottende sejr i de seneste ni kampe for de gulblusede Stadion-spillere.

Tre spillere delte topscorerværdigheden

Fra 20-17 blev der trukket fra i anden halvleg, og det endte altså med en sejr på syv overskydende mål, 31-24. For at understrege bredden i truppen delte hele tre spillere topscorerværdigheden. Både Kasper Møller, Michael Jensen og Casper Wager blev noteret for 6 mål.

– Det var en af de kampe, der viser hvor vi ligger. Deres islandske spiller Brandur Halgirsson voldte os problemer, men ellers synes jeg generelt, at vi havde godt styr på dem. Vi vaklede lidt, da Michael Jensen blev mandsopdækket, men på grund af de mange fysisk stærke spillere vi har på back’sene, udnyttede vi den plads der blev tilbage rigtig godt, analyserede cheftræner Thomas Schou efterfølgende.

Der venter nu IF Stadion-spillerne en spændende februar måned

På søndag spilles der ude mod Næstved, som har udviklet sig til at være noget af en ærkefjende, hvorefter der venter en pokalkamp mod Høj fra 1.division (datoen er endnu ikke fastlagt – red.) efter sejren over Dianalund på 29-21 i sidste uges pokaldyst.

Sluttelig venter sæsonens vigtigste og formodentlig altafgørende topkamp i 2.division mod SUS Nyborg d. 29. februar.