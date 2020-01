IF Stadions håndboldkvinder fik uafgjort mod topholdet

Charlotte Kay Mikkelsen (i gul trøje) og hendes holdkammerater spillede en formidabel kamp mod Furesø. Foto: Thomas Løser

Efter et knebent nederlag i den første kamp i oprykningsspillet mod VHC/Vidar i Vanløse (17-21), blev det til et hårdt tilkæmpet point hjemme i Energi-Center Voldparken mod Furesø

Af Henrik Hvillum

Det lignede på forhånd en svær modstander, som havde point med over i oprykningsspillet som puljevindere inden julepausen. Derudover havde IF Stadion tabt den første kamp i grundspillet med hele 10 mål, og da man med kort varsel blev ramt af flere afbud, grundet sygdom og arbejde, på selve kampdagen, må det ene point nærmest regnes som et lille mirakel.

Træner Kenneth Hansen måtte nemlig stille op uden udskiftningsspillere, så samtlige aktører fik fuld spilletid. Derfor kan man med hans egne ord og med rette karakterisere kampen som ”en lang optur”. Husum-klubben var foran i lange perioder, men qua de manglende udskiftninger løb man tør for kræfter til sidst, hvilket igen gør det uafgjorte resultat så meget mere imponerende.

Kollektivets triumf

– Alle som har set filmen ”Blinkende Lygter” ved, at man kan sagtens give mange stjerner til en restaurant, uden at maden behøver at være perfekt. Det er nemt at give mange roser til kollektiver med nogle rigtig gode mennesker. Pigerne fortjener ros og anerkendelse. Det eneste vi mangler nu, er nogle flere veninder på holdet og lidt tilgang, så vores 2 ugentlige træningssamlinger kan blive endnu sjovere og vi dermed kan udbygge vores positive udvikling, skriver cheftræner Kenneth Hansen i en begejstret kommentar til Brønshøj-Husum Avis.

Cecilie Kray Mikkelsen blev kåret som kampens spiller, men efter Kenneth Hansens mening kunne det lige så godt have været en storspillende Natacha Arabaci Sheikh i målet, som havde fået dén udmærkelse. Det ene point var kollektivets triumf, understreger han.

Næste kamp i oprykningsspillet i Serie 2 er mandag 20/1, hvor der spilles nok en hjemmekamp i Energi-Center Voldparken. Modstanderen er Fredensborg HK 78.