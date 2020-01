Influenzasæsonen står for døren

Man skal huske at drikke en masse vand og holde sig i ro hvis man har fået influenza. Foto: Colourbox

Ifølge Statens Serum Institut topper influenzaaktiviteten mellem uge 5 og 15

Af Erik Fisker

Mange tror at influenza bare er en slem gang forkølelse. Men det er to forskellige slags sygdomme, der tilsyneladende modarbejder hinanden. Et nyt studie, lavet af University of Glasgow, viser at influenza faktisk skærmer mod forkølelse. Ifølge Statens Serum Institut skyldes influenza infektion i de øvre luftveje. Alle kan blive ramt af sygdommen, men det er især ældre over 65 år og personer med sygdomme der påvirker immunforsvaret, som bliver ramt af alvorlig influenza.

Symptomerne på influenza er pludseligt opstået feber, hoste, hovedpine, ondt i muskler og led, ubehag, ondt i halsen og en næse der løber. De fleste bliver raske inden for en uge.

Det skifter meget fra år til år, hvor mange der smittes med slem influenza. I Danmark dør der i gennemsnit flere hundrede mennesker om året på grund af influenza (i 2017/18 var tallet oppe på 1.644), langt de fleste ældre over 65. På verdensplan er dødstallet over 300.000.

Undgå at blive smittet

Hvis man vil undgå at blive smittet og smitte andre, skal man blandt andet undgå kontakt med personer som har sygdommen, undgå at hoste og nyse i håndfladen, vaske hænder ofte med vand, sæbe og/eller håndsprit og holde fælles ting og overflader rene, skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside.

Influenza kan desuden forebygges med vaccination. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til særlige risikogrupper, for eksempel dem over 65 år, personer med kroniske sygdomme samt svært overvægtige personer og gravide i 2. og 3. trimester.

Vaccinen virker efter 2 til 3 uger, og virkningen holder i omkring et halvt år. Når man først har fået influenza, skal man ifølge netdoktor.dk huske at drikke masser af vand, holde sig i ro, sove meget og undgå at ryge og drikke alkohol, samt eventuelt tage febernedsættende medicin. Hvis ikke symptomerne aftager efter en uge bør man søge læge.