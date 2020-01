Informationsaften på Efterslægten

Nogle af aftenens kursistguides. Foto: Louise Hagsten

Mandag i sidste uge åbnede HF-Centret Efterslægten dørene for interesserede ved den årlige Informationsaften. Et stort team af både lærere, kursister, studievejledere og rektor, Anne Frausing, tog imod gæsterne og viste skolen frem.

Af Erik Fisker

Kursister præsenterede interesseklasserne, bl.a. Klimaklassen, Efterskoleklassen, Idrætsklassen og andre klasser, hvor kursisterne i to år tager deres HF-uddannelse i interessefællesskaber. Det var en velbesøgt aften, hvor skolens dygtige kursister underholdt med både dans og sang.

Efterslægten er et af Danmarks mest søgte HF-centre og tilbyder flere forskellige uddannelsestilbud: bl.a. 2-årig HF, enkeltfag, e-learning samt de 1-årige pakker, der henvender sig til kursister med ambitioner om at komme på politiskolen eller pædagoguddannelsen.

Navnet Efterslægten har sin forklaring her helt tilbage i 1786, da skolen blev stiftet. Stifterne af skolen mente at skolen skulle laves, ikke for deres egen skyld, men for deres efterkommere, altså slægterne efter dem selv – efterslægten.

Indtil 1991 var Efterslægten et gymnasium, men siden 1991 har her været HF-Center,

Yderligere oplysninger på hfc.dk