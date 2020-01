James Rasmussen i Pilegården

En koncert med James Rasmussen Trio byder ikke bare på musik, men også på anekdoter fra tiden i Four Jacks. Foto: presse

En levende lokal legende i dansk musik giver koncert i Kulturhuset Pilegården søndag den 2. februar, kl. 14.

Af Erik Fisker

James Rasmussen var en fjerdedel af sangkvartetten Four Jacks, som blev dannet i 1956 af Poul Rudi og Otto Brandenburg. Kort efter kom John Mogensen til, og da Otto Brandenburg forlod kvartetten i 1958 blev han erstattet af Brønshøjs egen James Rasmussen.

I dag har James Rasmussen underholdt med sange af Four Jacks og John Mogensen i mere end tyve år. Han underholder publikum med de allerstørste radio-hits fra dengang, og fortæller undervejs anekdoter fra tiden. Med andre ord: Her er en enestående mulighed, for at høre og se et stykke levende dansk musikhistorie og ikke mindst synge med på sange som Mandalay, Tom Dooley, Chaio Chaio Bambina, og Åh Marie A`ve`hjem te`dig.

Madbilletter til en søndagsplatte inden koncerten købes separat og kun i forsalg. Koncertbilletter købes i forsalg på pilegaarden.kk.dk. Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.