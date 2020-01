Københavns gadebelysning får nye skumringsrelæer

I fremtiden kommer der øget lys i gaderne på de mørkeste dage, når gadebelysningen igenvil blive styret via skumringsrelæer

Af Erik Fisker

Siden København fik udskiftet cirka halvdelen af gadebelysningen for nogle år siden, har det ikke været muligt at indstille tænde- og slukketiderne, så de tog højde for vejret. Den gamle gadebelysning kørte via såkaldte skumringsrelæer, hvilket betød, at belysningen blev tændt og slukket i forhold til det faktiske lysniveau den pågældende dag.

Derfor blev der på regnfulde og overskyede dage i vinterhalvåret tændt tidligere for gadebelysningen om eftermiddagen og slukket senere om morgenen end ellers. De gamle skumringsrelæer var imidlertid ikke kompatible med den nye moderne LED-gadebelysning, og derfor har belysningen i de senere år været indstillet efter solopgang og solnedgang.

Der er ofte stor forskel på, hvordan man som trafikant oplever byen, alt efter om det er regnfuldt og overskyet, eller om det er klart vejr. Kommunen har i løbet af dette efterår, som har været ekstraordinært vådt og mørkt, modtaget en del henvendelser fra borgere, der gerne vil have gadebelysning tændt i længere tid om morgenen – især er det forældre til byens skolebørn, der har udtrykt bekymring.

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu indgået en aftale med forvaltningens driftspartner om at installere nye skumringsrelæer, så gadebelysningens tænde- og slukketider fremover kan tage højde for vejret ud over at følge dagslyset fra solen.

Det forventes, at det nye system med skumringsrelæer vil være installeret til foråret.