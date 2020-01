Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole

Sikke en god ide, at bruge det fine gamle hus, som ridligere har været skole, til kulturen her i Brønshøj og Husum.

Af M. Hansen, Kobbelvænget 27, Brønshøj

Sikke en god ide, at bruge det fine gamle hus, som ridligere har været skole, til kulturen her i Brønshøj og Husum.

Det er jo genialt, at flytte kulturaktiviterene fra Pilegården til denne bygning ved Brønshøj Torv. At tænkse sig, at have alle kulturtilbud samlet rundt om Brønshøj Torv. Her tænker jeg på biblioteket på den ene side af torvet, Rytterskolen i midten og så et kulturhus på den tredje side. Dette er jeg helt sikker på vil skabe en masse muligheder for mange spændende aktiviteret af kulturel art for Brønshøj/Husum beboer i alle aldre. Jeg er stor tilhænger af, at vores fine gamle bygninger får lov at leve og emme af liv. Det er jo det bygningen har gjort i mange år, som skole for bydelens børn.

Held og lykke med projektet.