Kunst, film og historie på Husum Bibliotek

Maleren Peter Bøgild udstiller oliemalerier på Husum Bibliotek i januar og februar. Foto: Presse

Husum Bibliotek åbner 2020 med såvel en kunstudstilling som et filmklub arrangement og et samtidshistorisk arrangement

Af Redaktionen, redigeret

Peter Bøggild udstiller oliemalerier, en del af dem inspireret af maleren Peder Mønsted på 1.sal i studiezonen i januar og februar.

Den 22. januar åbner Dox:2700 dokumentarfilmklub sæsonen med Ditte Haarløv Johnsens dokumentar: “Under den samme himmel”. Filmen følger mennesker, der drømmer om en anden tilværelse – langt væk fra Afrika. Vi følger flygtninge i kystbyen Nouadhibou, i Syracusa i Italien i et asylcenter, og i København når målet måske er nået. Efter filmen er der besøg af instruktøren.

Filmen er det første af 4 filmklub arrangementer for voksne: De følgende film er Pernille Rose Grønkjærs film “Jagten på lykken” med Kristina Schrøder som gæst, Eva Mulvads helt nye film “Love Child” i forbindelse med CPH:DOX. Denne film vises på Tingbjerg Bibliotek, og endelig “Præsidenten” med Kaj Pinholt Jespersen som gæst.

Man kan få nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer og melde sig ind i Husum Biblioteks dokumentarklub på hjemmesiden for kun 25 kr. for 4 arrangementer med spændende foredragsholdere og debat. Se https://bibliotek.kk.dk/bibliotek/husum/arrangementer.

Den 30. januar markeres Auschwitz dagen med et foredrag af forfatter og journalist Deniz Serinci om Islamisk Stats forfølgelse af Yazidi-samfundet i Nordirak. Det sker i et samarbejde med Undervisningsministeriet, som står bag hjemmesiden aldrigmere.dk. Der kan hentes gratis billetter via Husum Biblioteks hjemmeside.