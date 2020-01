Lazarevic og König stopper

Både Alexandar Lazarevic (billedet) og Danni König har forlandt Brønshøj Boldklub inden starten på forårssæsonen. Foto: Thomas Løser

Aleksandar Lazarevic og Danni König stopper i Brønshøj Boldklub. Aleksandar, der var i Brønshøj på en lejeaftale, vender tilbage til sin klub Hvidovre. Danni König forlader også hvepsene

Af Henrik Hvillum

Der er gang i svingdøren hos Brønshøj Boldklub her i januar måneds åbne transfervindue. Klubben skriver på sin hjemmeside, at to spillere har forladt nummer tre i 2.division Øst.

– Vi har været godt tilfredse med deres indsats, og ser os nu om efter mulige erstatninger. Vi er på udkig efter spillere, som kan gøre en forskel. Sagen er, at vi har en stærk og slagkraftig trup med aftaler, der løber indtil sommerpausen, siger sportschef Thomas Ibsen til klubbens hjemmeside.

Træningsstart i denne uge

Både Lazarevic og König har tidligere været i Brønshøj, inden de vendte tilbage i denne sæson. Lazarevic har spillet 64 kampe og scoret 7 mål for Brønshøj, mens König har spillet 173 kampe og står noteret for 69 scoringer i hvepse-trøjen. I denne sæson har Lazarevic scoret to mål, mens König har nettet en gang.

– Cheftræner Michael Madsen har i vinterpausen gode muligheder for at arbejde grundigt med spillerne, så de bliver mindst 10 procent bedre end i efteråret. Træningen starter mandag den 13. januar, og den første træningskamp er allerede lørdag den 18. januar kl. 12.00 hjemme mod Skovshoved, slutter sportschef Thomas Ibsen.

Den første turneringskamp er den 6. marts kl. 19 ude mod FC Helsingør.