Lokal astrolog: 2020 bliver et uroligt år

I følge astrolog Camille Cecilie Steenstrup, som også er psykoterapeut og advokat, er astrologi en måde at få selvindsigt og redskaber til at handle derefter. Hun forudser et uroligt nyt år med store beslutninger og konsekvenser for verden og for 2700. Foto: privat

Saturn og Pluto nærmer sig hinanden og det giver uro, hvis man spørger i astrologiske kredse

Af Gitte Ganderup

Det er 500 år siden de sidst var så nær hinanden, og det var tiden for reformationen og det stockholmske blodbad.

Der er i følge astrolog Camille Cecilie Resen Steenstrup så meget kraft på mødet mellem de to planter, Pluto og Saturn, at det ikke giver mening at lægge et horoskop for Brønshøj og Husum. Energien fra de andre overdøver det.

Hun kan dog alligevel sige at den urolige tid også kan bruges positivt til at træffe stærke beslutninger og tage ansvar i forbindelse med byudviklingen som er planlagt for området. Men derudover overskygger energien fra mødet mellem de to planeter alt andet og det vil give turbulens i hele verden, siger hun.

– Pluto og Saturn mødtes sidste gang for ca. 500 år siden, hvor vi oplevede reformationen og hvor man i Stockholm havde blodbad. Det fortæller os, at der er megen energi, når de to mødes, og det gør de den 12. januar 2020. De urolige tider rumler altså kraftigt optil. Hvad der sker ved vi ikke, men spændende er det, siger hun.

Det rasler allerede

Det er tilsyneladende let at se på avisernes overskrifter, at de to planeter allerede trækker op til noget stort.

– Vi lever i en udfordrende og urolig tid, hvor skeletterne vælter ud af skabende om det er i Socialstyrelsen, Forsvaret, det engelske kongehus eller Trump blot for at nævne de problemstillinger som vi hører om i diverse medier, fortæller hun.

Og udover at de to uromagere, som Camille Steenstrup kalder de to planeter, mødes i januar, kommer uroen tilbage for en kort bemærkning i juli.

– De to fjerner sig så langsomt fra hinanden – energien svækkes – frem til april, for så igen at tage sidste oprydningsrunde fra juli 2020 og året ud.

– Vi har nu og frem til udgangen af 2020 til at træffe beslutninger, som vil have stærke konsekvenser personligt og globalt, og vi vil se hvad der har måtte været fejet ind under gulvtæppet, komme frem i lyset, hvilket er det samme som at vi nu må tage konsekvensen af vores valg og at vi må mærke efter hvad vi vælger fremover af adfærd, slutter hun.