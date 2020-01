Lokalhistorisk billedaften med Husumbilleder

Engang var det så eksotisk at være i Husum at man kunne købe et postkort med hjem herfra. Foto: Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Torsdag d. 23. januar kl. 19 kan man se billeder fra det gamle og det nye Husum i Pilegården

Af Erik Fisker