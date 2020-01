Lokalt cykelfællesskab for 65+

I sidste uge gik cykelturen fra Kulturhuset Pilegården til Herstedhøj i Vestskoven. Foto: Erik Nielsen

Gennem DGI- Storkøbenhavn er der i Brønshøj startet et cykelfællesskab med fælles cykelture for borgere over 65 år

Af Erik Fisker