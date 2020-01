Loop Fitness i Brønshøj fejrer fødselsdag og ny ejer

I to år har Loop Fitness haft til huse i ejendommen Frederikssundsvej 266 i Brønshøj. Foto: Loop Fitness Brønshøj

I weekenden den 18. og 19. januar fejrer det populære fitnesscenter på Frederikssundsvej 266, at det nu er to år siden, at man åbnede dørene

Af Henrik Hvillum

Hidtil har René Carstensen været frontfigur, men fra årsskiftet er det Simon Bender, som tager sig af de flittige medlemmer.

Da førstnævnte købte centret for to år siden, var det det første Loop-center i Københavns kommune. Siden da har man i den grad formået at tiltrække kunder, således at det nu er blandt kædens største afdelinger i landet.

Simon Bender ejer i forvejen Loop i Herlev, og både den nye og den gamle ejer forventer en synergieffekt i, at man på sin vis slår de to centre sammen på ledelsesplan.

– Det har været en succeshistorie at placere et Loop-center her i Brønshøj, og sammen med Aalborg er vi det største i landet, siger René Carstensen med slet skjult stolthed i stemmen.

”Slap af og træn! ”

Hos Loop er stilen noget mere afslappet og rolig end i andre centre. Man behøver ikke at deltage i en skønhedskonkurrence, blot fordi man skal en tur i træningscentret. Det har overrasket Simon Bender, at eksempelvis mange unge såvel som kvinder ønsker at stå af ”ræset” og træne i mere afslappede rammer. Dette gælder ikke mindst også de mange familier, som nyder at kunne tage hele familien med under armen til træning.

– Vi hylder princippet ”slap af og træn”, som vi har stående på vores plakater, og det er folk i alle aldre med forskellige træningsbehov meget glade for, fortæller han.

I weekenden d.18/19. januar fejrer man, som nævnt, dels de to år på Frederikssundsvej, og dels ejerskiftet. Det sker med et åbent hus-arrangement, hvor den nye ejer lidt hemmelighedsfuldt er i gavehumør…

– Vi skal simpelthen videreføre den gode ånd, som René har kørt centret i. Der kommer ingen store revolutioner, måske bortset fra, at gulvet måske skal skures i ottetaller i stedet for frem og tilbage. De ansatte har allerede vist, at de er superdygtige, og derfor kan vi lige så godt fortsætte i samme spor, lyder det fra Simon Bender.

Som ejer af et Loop-center er man en del af et franchisekoncept, og i øjeblikket er der over 120 centre fordelt over hele landet, og flere er på vej.

FAKTA

I øjeblikket tilbyder Loop 30 dages træning for blot 1 krone, med gratis oprettelse.

www.loopfitness.dk/centre/loop-fitness-broenshoej/