Nu må de godt spise vegansk

Københavns Kommune har droppet sit forbud mod vegansk mad i kommunens daginstitutioner

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har droppet sit forbud mod vegansk mad i kommunens daginstitutioner, og det kræver ikke længere en lægeerklæring at give sit barn en vegansk madpakke med.

Med den opdaterede politik må Københavns Kommunes daginstitutioner nu selv bestemme, om de vil servere vegansk mad, og om de som alternativ vil lade forældrene tage en vegansk madpakke med.

– Det er en virkelig god nyhed, at daginstitutionerne i København fremover får langt større frihed til at servere en mere plantebaseret kost for vores yngste borgere. Mere grønt på tallerkenen er godt for både børn og voksne – og for klimaet, siger Franciska Rosenkilde, Kultur- og Fritidsborgmester.