Ny 2-årig HF på Frederiksberg

Johannesskolen udbyder fra næste skoleår en ny toårig HF, der henvender sig til unge mennesker, der ønsker et kort uddannelsesforløb med et højt fagligt niveau

Af Erik Fisker

Elever kan fra næste skoleår søge om optagelse på en toårig HF, hvor nøgleordene er høj faglighed, ungdomsmiljø og nærvær.

Den private skole, Johannesskolen, står bag det nye tiltag, og introducerer i den forbindelse to helt nye linjer, HF Iværksætter og HF Classic. Med tilbuddet om en HF ønsker Johannesskolen at slå dørene op for fagligt engagerede elever, der ønsker en kort, seriøs uddannelse på to år:

– Johannesskolen består både af en grundskole og et gymnasium, og til det nye HF søger skolen motiverede, modne unge mennesker, der kan og vil bidrage til skolens fortsatte stærke faglige og sociale fællesskab, siger rektor på Johannesskolen, Bente Aaby Christensen.

Elever på den ny HF rustes til videre uddannelse

Elever kan nu søge om optag på HF direkte fra 9. klasse, og de nye HF-elever kommer til at dele lokaler med JohannesGymnasiets elever. De bliver del af en hverdag på en gymnasieskole, hvor fokus er international orientering, høj faglighed og bæredygtig dannelsen. I løbet af to år får HF-eleverne forudsætninger for at klare sig godt både på HF og på en videregående uddannelse.

HF på Johannesskolen bliver for unge mennesker, der har en idé om, hvilken retning de vil tage i uddannelsessystemet, og som vil have en mere praksisnær uddannelse.

Ifølge Bente Aaby Christensen betyder dette, at eleverne kommer til at arbejde via en kombination af teori og praksis med konkrete problemstillinger fra ”den virkelige verden” i et løbende samarbejde med eksempelvis skoler, børnehaver, politi, sygehus, militær etc. alt afhængigt af den enkelte elevgruppes interessefelt.