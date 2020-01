Ny handleplan gør arbejdet med rygestop nemmere

Young people are skeptical to cigarettes

Den største udfordring er, at der hver dag er 40 børn og unge, som begynder at ryge. Foto: colourbox

Den nye brede handleplan over for rygning er en stor hjælp til Københavns Kommunes røgfrie arbejde

Af Erik Fisker

Prisstigningen vil nemlig især ramme børn og unge, så færre begynder at ryge. Og med en styrket indsats over for salg til mindreårige er vi tættere på målet om en røgfri fremtid, lyder reaktionen fra rådhuset.

Højere priser på cigaretter, neutrale cigaretpakker og røgfri skoletid i hele landet. Det er nogle af tiltagene i regeringens nye handleplan. I København er modtagelsen positiv. Byen har en nemlig ambition om at være røgfri i 2025, og derfor er tiden knap.

– Børn og unge skal ikke begynde at ryge, og vi ved fra undersøgelser, at synlig rygning frister børnene. Derfor har vi røgfri skoletid i København, og jeg er rigtig glad for, at det her initiativ nu udbredes til hele landet, siger stedfortrædende sundheds- og omsorgsborgmester, Klaus Mygind.

Pris og forbud virker

24 % af de elever, der hver dag ser andre elever ryge uden for skolen, føler sig fristet til at ryge i skoletiden, mens det kun gælder 4 % ar de elever, der aldrig ser andre elever ryge i skoletiden. Det viser rygevaneundersøgelsen fra 2018.

– Det er rigtig vigtigt at høre børnene. Man skal inddrage elevrådene for at skabe de bedste rammer til at overholde reglerne og også i forhold til de sanktioner, der skal være, hvis man overtræder røgfri skoletid, siger Klaus Mygind.

– Unge er de mest prisfølsomme. Derfor er en højere pris på cigaretter sund fornuft, hvis vi skal forhindre vores unge mennesker i at starte med at ryge, siger Klaus Mygind.

Sundhedsborgmesteren er også begejstret for beslutningen om at sløjfe dispensationskravet, så alle kommuner fremover har adgang til at udlevere rygestopmedicin i forbindelse med rygestopforløb.

– Kravet har ganske enkelt været en klods om benet for kommunerne, og har gjort det alt for besværligt at kunne tilbyde borgere i rygestopforløb en effektiv ekstra hjælp til at droppe røgen, og det er et krav, vi har længe ønsket droppet, siger Klaus Mygind. Regeringen og aftalepartierne vil også indføre neutrale cigaretpakker og tvinge butikkerne til at gemme pakkerne væk bag disken, og aftalen lægger op til at skærpe kontrollen og straffen for salg af tobak og e-cigaretter mv. til mindreårige.