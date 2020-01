Ny legeplads udvikler især børnehavebørnene

Gunhild på 5 1/2 har glædet sig allermest til at alle måtte gå på det nye græs og så “prinsessetårnet”. – Der er så grønt og fuld af fantasi på den nye legeplads, mener leder Signe Rekve som ligeledes har glædet sig til faldunderlagets slidstærke græs kunne tages i brug. Foto: gg

Daginstitutionen Fuglereden har fået ny legeplads og den er især målrettet børnehavebørnene med farligere elementer, som lærer børnene om deres egne grænser og giver dem plads til deres egne verdener

Af Gitte Ganderup

En legeplads skal udfordre børnene og give dem mulighed for at klatre, rulle, gynge, opdage, kravle og gemme sig. Ligeledes er det vigtigt at kunne søge op og få den ro som et overblik kan give eller have sine hemmeligheder i fred i en hule.

Alle de muligheder har den nye legeplads som 0 – 6 års institutionen Fuglereden på Smørumvej i Husum netop har taget i brug.

– Legepladsen før var ret vuggestueagtig, og derfor har vi haft stort fokus på, at der skulle være elementer, som kun var for de store børnehavebørn. Nogle som kunne udfordre dem og give dem følelsen af, at det er lidt farligt. Selvfølgelig fuldstændig uden at det faktisk er farligt, fortæller leder Signe Rekve.

Tildelte midler

Ved det årlige pædagogiske legepladseftersyn, blev det konstateret at legepladsen var slidt. Derfor indsendte Fuglereden en ansøgning til børne- og ungdomsforvaltningen. Den ansøgning blev tildelt midler og legepladsens tilblivelse blev sat i værk.

– Da jeg fik besked, var min reaktion whaat! Jeg var helt paf. Og skrev en masse tak tak tak. Heldigvis måtte jeg godt dele den fantastiske nyhed med huset, fortæller Signe Rekve.

Derefter gik udviklingsarbejdet i gang og hun gik sammen med legepladsinspektøren fra kommunen rundt på legepladsen for at finde ud af hvad den nye legeplads skulle indeholde.

– Jeg sagde en hel masse ja ja ja til alle de gode idéer som han havde for Fuglereden er en institution uden penge, så vi kunne ikke fikse legepladsen selv, fortæller hun.

Legepladser skal udfordre

Der er eksempelvis kommet en hule i et buskads mere, lige som der er fire nye legehuse med græs på taget og det store, flotte legestativ som kan udfordre især de store børn.

– Der er en halv meter op til det første trin på legestativet. Det er fordi det kun er for de store børn. Og så er der rutchebanen som er høj. Det er naturligt for børn at blande lidt farlige elementer ind i deres lege. Men vi pædagoger vil gerne styre uden om alt det farlige og kommer til at sige “uha uha”. Så det er vigtigt at legepladsen ikke ER farlig, men bare kan opleves sådan. Fordi børnene lærer at vurdere fare og mærker deres egne grænser, siger Signe Rekve.

Albuerum i børnehøjde

Og det er en hel børnehave som har glædet sig til at tage hele den nye legeplads i brug. De ekstra kvadratmeter og muligheden for at bruge grovmotorikken har nemlig manglet igennem november og december måned hvor byggeriet har været i gang og legepladsen har været lukket land på grund af de store maskiner.

– Vi har virkelig kunne mærke på børnene, at de har manglet legepladen og nu kan vi se hvor vigtig den legeplads er. Den er i høj grad også et pædagogiske rum, fortæller Signe Rekve.

Også Fuglereden er en københavnerinstitution med få kvadratmeter i forhold til hvor meget plads børn i resten af landet har. Derfor er det vigtigt at de kvadratmeter udnyttes optimalt med kvalitetslegepladser.

Nye grønnere omgivelser

Og de nye muligheder glæder Gunhild som er blandt de ældste børn i Fuglereden sig til.

– Rutshebanen! Jeg tror at den er lige som i fritten. Bare nyere!, udbryder hun straks til spørgsmålet om hvad hun glæder sig mest til.

Hun glæder sig også til de nye blomster og planter som en erfaren legeplads-landskabsarkitekt har fået ind på legepladsen.

– Jeg glæder mig til at se hvor flot det er. Det kan jo være, at der er noget som dufter af jordbær, siger hun.

Forventningen er i hvert fald i top.