Nyder det naturlige morgen- og aftenlys

Af L. Nielsen, Merløsevej 17, Husum

I Brønshøj-Husum Avis den 19. december giver Astrid Aller, gruppeformand for SF, udtryk for sin utilfredshed med gadelyset i København. Hvor svært kan det være at tænde lyset, skriver hun. Hun mener, at gadebelysningen tænder for sent og slukker for tidligt.

I Husum har vi ikke det problem. I 2007 ændrede kommunen lyset, så det tændtes 20 minutter før og slukkedes 20 minutter senere – hvilket jeg hverken syntes var behageligt eller nødvendigt, men jeg accepterede det, da jeg jo ikke er eneste borger. Vi er mange med forskellige behov og ønsker- Man må gå på kompromis, alle skal høres og kunne være her.

Jeg nyder skønheden, forskelligheden, at kunne se det naturlige morgen- og aftenlys. Nyder at kunne opleve dæmpet lys i forskellige farver og dybder alt efter årstiden og de forskellige dages og sol og skyer. Forskellighed som ikke kan ses når der er elektrisk lys. Desuden har jeg grøn stær, som gør at elektrisk lys blænder og skær som knive i øjnene. Også derfor ønsker jeg at vi ikke overdænges med elektrisk lys. Jeg er tilfreds med gadelyset som det er nu. Jeg synes, at kommunen skal bruge sine sparsomme penge på nogret andet end lysfølere.