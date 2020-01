Der er brug for bemanding i hallerne. Det kan ingen være i tvivl om. I en række idrætshaller har der været udfordringer med uro og ballade, og det har forståeligt nok gjort forældre utrygge ved at sende deres børn hen og dyrke idræt i den lokale forening.

Af kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

Der er brug for bemanding i hallerne. Det kan ingen være i tvivl om. I en række idrætshaller har der været udfordringer med uro og ballade, og det har forståeligt nok gjort forældre utrygge ved at sende deres børn hen og dyrke idræt i den lokale forening.

Som borgmester for byens idrætshaller er jeg optaget af at få skabt trygge rammer om københavnernes fritidsliv. Med budgetaftalen tog vi første skridt og fik afsat en stor pose penge til tryghedsskabende indsatser, herunder til halinspektører i fire udvalgte haller. Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden arbejdet på højtryk for at ansætte halinspektører. Da vi gik ind i det nye år, og kalenderen viste 1. januar, fik vi sikret bemandingen, og om kort tid begynder de nye lokale halinspektører. Det ser jeg frem til.

I mellemtiden har foreningerne og brugerne i Hal C på Christianshavn desværre også oplevet problemer med uro og ballade. Kultur- og Fritidsforvaltningen har forsøgt at dæmme op for problemerne, men jeg har måttet konstatere, at der er behov for yderligere tiltag, og derfor tager jeg et forslag om at indsætte halinspektører i Hal C med til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget. Samtidig ser jeg frem til forårets forhandlinger om den såkaldte overførselssag, hvor jeg tager forslag om yderligere bemanding med til forhandlingsbordet.

Sagen er nemlig den, at det ikke er nok at sætte ind i en håndfuld haller, for uroen isolerer sig ikke i ét bestemt område eller bydel, men flytter sig rundt i byen, som vi senest har oplevet på Christianshavn. Når der skrues op for bemandingen ét sted, så hjælper det rigtig nok den enkelte hal og dens brugere, hvilket selvfølgelig er hensigten og positivt, men problemerne er ikke ryddet helt af vejen. Problemerne flytter sig, og uroen blusser op i andre haller, kommunale institutioner og bydele.

I Alternativet har vi derfor hele tiden kæmpet for en bydækkende model, for efter min overbevisning er vi nødt til at se på løsninger, der tilgodeser alle haller. Samtidig er det vigtigt for Å, at vi kigger på forebyggende løsninger, der løser de reelle problemer frem for at symptombehandle. Det skal nemlig være trygt at spille fodbold eller gå til dans i den lokale hal – uanset om man bor på Amager eller i Nordvest.