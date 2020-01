Quiz encore!

Snart er der igen hjernegymnastik til Pilegårdens populære quizaftner. Foto: Colourbox

Et kalenderblad er vendt og quizzen vender tilbage

Af Redaktionen, redigeret

Torsdag 16. januar kl. 19 er første aften med hjernegymnastik for lokale kloge-Åger og TP-afficionados, og der venter 10 aftener mere af slagsen i Pilegården i løbet af 2020.

Det handler som altid både om at have det sjovt og brillere med sin viden, når Brønshøjs skarpeste knive krydser klinger i almen viden i Kulturhuset Pilegården. Der er gymnastik til hjernen, men lige så meget til lattermusklerne. Det eneste man skal gøre er at udfordre sine venner og naboer eller lave et hold på fire personer sammen med dem.

Man får testet sin viden inden for et bredt felt herunder ikke mindst musik og kultur, og der er spørgsmål i alle sværhedsgrader plus i den mere kuriøse ende af skalaen. Alle kan være med og der er præmie til bedste holdnavn.

Det koster 25 kr. kontant pr. deltager og pengene ender direkte i vinderpuljen. Vil man være sikker på en plads anbefales det, at man reserverer et bord i forvejen hos Café Pilen. Aftenens quizvært: Helle Spangerup.

Quizaftner 2020:

• Tor. 16. jan.

• Man. 24. feb

• Tir. 17. mar.

• Ons. 22. apr.

• Tor. 28. maj

• Man. 22. jun.

• Tir. 18. aug.

• Ons. 23. sep.

• Tor. 29. okt.

• Man. 16. nov.

• Tir. 8. dec.