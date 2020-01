Regeringen vil stoppe dyre studieture

Det skal være slut med elever, der melder fra til studieture, fordi de ikke har råd. Studieturene skal nemlig samle klasserne, ikke dele dem op, mener børne- og undervisningsministeren.

Af Erik Fisker

Det skal være slut med elever, der melder fra til studieture, fordi de ikke har råd. Studieturene skal nemlig samle klasserne, ikke dele dem op, mener børne- og undervisningsministeren.

Studieture, der koster op til 15.000 kr., kan man ikke forvente, at alle elever på en ungdomsuddannelse har råd til. Der er eksempler på beløb i den størrelsesorden for studieture på danske gymnasier. Derfor vil børne- og undervisningsministeren nu søge politisk opbakning til at sætte et prisloft på 3.000 kr. over deltagerbetalingen på studieture. Samtidig vil ministeren gøre studieturene obligatoriske, og turene skal betragtes som en del af undervisningen. /EF