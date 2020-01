Budgetloven er skyld i, at vores velfærd forringes år for år.

Af Bente Møller, Voldparken 18, Brønshøj

Budgetloven er skyld i, at vores velfærd forringes år for år. Københavns kommune har en kassebeholdning på 11.781 mio.kr., det svarer til 18.898 kr. til hver af kommunens 623.404 indbyggere. Kassekreditreglen siger, at der skal være 1000 kr. i kommunekassen pr. borger, KL anbefaler det dobbelte. Vi har altså 16.898 kr. pr borger der kan bruges uden at få for lille kassebeholdning. I stedet oplever vi store nedskæringer år efter år.

Men budgetloven forhindrer kommunen i at opfylde borgernes velfærdsbehov. Kommunen må nemlig ikke bruge sine egne penge. København får flere borgere og stigende skatteindtægter, så det er helt håbløst, at pengene ikke må bruges til de flere skoler, institutioner, pædagoger, lærere, SOSUer, socilarådgivere o.s.v., som der er brug for. Og at der ikke gøres nok i forhold til nødvendige klimainvesteringer.

Budgetloven kom til verden i Corydans tid, den skal revideres i år. 2. og 3 behandling finder i marts.

Den 14.3.2020 skal vi alle på gaden over hele landet og sende det klare signal til politikerne:

Skrot budgetloven. Vores penge, skal bruges til vores fælles bedste.