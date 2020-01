Soulsanger med nerve og nærvær

Det er en passioneret, inspirerende musiker med en kraftfuld vokal, der gør et koncertstop her i bydelen på sin igangværende turne. Foto: Pressefoto af Karo Achten.

Den amerikanskfødte sanger Shanna Waterstown kan sin soul og gospel helt fra barnsben. Mandag d. 20. jan. kl. 20.00 giver hun koncert hos Music House Brønshøj i Kulturhuset Pilegården.

Af Redaktionen, redigeret

Shanna er født i Florida i USA. Her voksede hun op og sang i byens lille baptistkirke. Hendes favoritmusik dengang og som hun lyttede til på familiens knitrende radio var den legendariske Motown-soul, som blev godt blandet med country og gospel. Hendes ungdom blev præget af de mange forskellige stilarter, som inspirerede Shanna til sine første kompositioner i en alder af bare 11-12 år. Hun startede en lokal gruppe med nogle naboer og eksperimenterede med forskellige kompositioner, der blev distribueret på kassettebånd.

Fokus på egne tekster

Hun har i dag turneret i USA og vidt og bredt i Europa, herunder Frankrig, Tyskland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Østrig mfl., hvor hun har spillet på nogle af de største bluesfestivaler og varmet op for prominente navne. Shanna har blandt andet haft det privilegium at varme op for store navne som James Brown, Buddy Guy, Maceo Parker, Matt Bianco, Louisiana Red og Mud Morganfield, for blot at nævne nogle få.

Efter at have brugt mange år på at skrive og komponere for andre har Shanna, der i dag har base i det franske, fået mere fokus på sine egne tekster og kompositioner, hvilket er mundet ud i to albums. Hendes vokal er varm, passioneret og kraftfuld og stilen er energisk og funky. Med sig på scenen har hun Jay Gogan på guitar, Walter Cerasani på bas og Gianpaolo Feola på trommer.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.