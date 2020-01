Streaming og flow-tv med eget design: I dag elsker vi bland selv-TV

SPONSORERET INDHOLD: Teknologiens udvikling har i de senere år taget fart, og det har ændret danskernes TV-vaner. For bare 10 år siden var det traditionelle flow-tv vores foretrukne måde at se fjernsyn på. I dag ser billedet helt anderledes ud. I stedet for at sidde klar foran fjernsynet på et bestemt tidspunkt eller betale for store kanalpakker, kan du selv styre det.

Streamingtjenester som Netflix og muligheden for at se bland selv-TV er blevet særdeles populært herhjemme. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du får mulighed for selv at nyde godt af disse muligheder. Du kan på den måde optimere din TV-sening og glæde dig over godt og interessant indhold.

Netflix spiller med musklerne

Vi kommer ikke udenom Netflix, når vi taler om velkendte streamingtjenester på verdensplan. Sammen med HBO og Amazon Prime er Netflix én af de foretrukne streamingtjenester, der leverer indhold til alle aldre. Netflix tilbyder blandt andet dokumentarer, filmklassikere og forskellige typer af børne-TV. Den helt store fordel ved at erhverve sig et abonnement til Netflix er, at du selv styrer, hvornår du vil se programmerne.

Sammenlignes prisen på Netflix med eksempelvis en klassisk TV-pakke, får du meget for dine penge. Det kan i langt de fleste tilfælde bedre betale sig at investere i et Netflix-abonnement og droppe den store TV-pakke. Samtidig producerer Netflix en række egenproduktioner hvert år, og her kan du møde store danske navne i nogle af rollerne. Blandt andet finder vi Lars Mikkelsen på rollelisten i en ny, stor satsning fra streaming-giganten.

Bland selv det, du gerne vil se

Én ting er de populære streamingtjenester, der som Netflix leverer alverdens indhold for hele familien. Noget andet er muligheden for helt selv at udvælge de kanaler, du gerne vil se. Muligheden for at udvælge dine favoritkanaler vil automatisk lade dig slippe for kanaler, du aldrig ser.

Er du eksempelvis sportsentusiast, kan du vælge en række sportskanaler til din TV-pakke. Du betaler kun for de kanaler, du vælger at have i din bland selv-pakke. Samtidig har du mulighed for at udskifte kanaler, præcis som det passer dig.

Denne måde at designe sin egne, unikke TV-pakke er et godt supplement til streamingtjenesterne. På den måde kan du indsamle alt det, du gerne vil se, uden at skulle betale for noget, du helst vil slippe for.

Kombinér TV og streaming

TV-sening og streaming har før i tiden været to adskilte størrelser. Imidlertid har den teknologiske udvikling sørget for, at disse to kan kombineres uden besvær. Ved at erhverve dig en TV-boks kan du i langt de fleste tilfælde tilgå både TV-kanaler og streamingtjenester fra samme boks. Du finder også fjernsyn, der har Netflix som en indbygget streamingtjeneste. Det kræver blot, at du abonnerer på tjenesten.

Danskerne elsker bland selv-løsningen, hvor streaming og favoritkanalerne kan forenes. For dig er det en fordel for både din økonomi og dine præferencer. Du kan få brugertilpasset fjernsyn, hvor du slipper for at skulle betale og zappe forbi de kanaler, du alligevel ikke ser.