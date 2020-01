Tager ordet ‘økonomi’ også pusten fra dig?

SPONSORERET INDHOLD: Økonomi kan være lidt af et diffust begreb, og lige så diffust at forstå. Skat, afdrag, renter, gæld, lån, moms - begreber samfundet kræver, at vi forstår, men som vi alligevel ikke lærer at forstå i løbet af vores almene skolegang.

En ting der er fælles for stort set alle er, at vi gerne vil have styr på vores økonomi. Vi ønsker ikke at betale mere for noget, vi ikke havde behøvet. Vi ønsker ikke at betale unødigt til ting, vi ikke får noget ud af. Vi ønsker at tjene og samle så mange penge, som vi kan. Vi ønsker ikke at blive snydt.

Men det kan være svært at få alt dette til at ske, hvis vi ikke rigtig ved, hvad der foregår med vores økonomi. Derfor er der mange af os, der blot må acceptere at gå rundt med den konstante følelse af, at det godt kan være, at vi ikke får det optimale ud af vores penge. Det er frustrerende, men desværre en sandhed mange af os må acceptere.

Det er selvfølgelig også en mulighed at begynde at sætte sig mere ind i alle de mange forvirrende og indviklede begreber. Tage et skridt ad gangen, og bruge tid på at sætte sig ind i det. I sidste ende vil det helt sikkert kunne betale sig.

Hvad gør du, når du skal købe ny bil?

Hvis vi tager udgangspunkt i det at købe en ny bil, er der ligeledes mange økonomiske faktorer at tage stilling til. Hvad er den almindelige pris for en bil i denne klasse? Hvad har jeg råd til at give for en bil? Hvor meget vil bilen egentlig koste mig i sidste ende? Hvor meget skal jeg bruge bilen, og derfor hvor meget slitage kan der ske at komme, og hvor meget benzin skal jeg bruge penge på? Heldigvis er der faktisk meget hjælp at hente på nettet.

Klarlæg det for dig selv helt enkelt med denne bilfinansiering beregner. Dette er et godt sted at starte, så du kan se det sort på hvidt, hvordan det kan være muligt at finansiere din bil. Inden dette er det dog altid en god ide at gøre op med dig selv, hvad du egentlig skal bruge bilen til. Er det en bil du primært skal køre rundt i inde i byen? Er det en bil der skal køre rundt ude på landet, hvor terrænet er en del mere ujævnt, og der er mudder og grusstensveje?

Er det en bil du skal bruge til at køre langt i? Er det en bil du skal kunne fragte en hel familie rundt i? Spørgsmål som disse kan hjælpe dig med at finde ud af, om du skal prioritere, at det er en lille bil, der kan parkere alle steder, eller om det skal være en stor bil, hvor der er plads til mange mennesker. Om det er en SUV-bil, der kan tåle alverdens terræn, eller om du ikke behøver så robust en bil.

Om det er en bil der kører langt på literen, eller om den ikke skal køre så lange ture. Om det er en bil, hvor du rent ergonomisk kan holde til at sidde i den i mange timer, eller om det ikke behøves. Start med at find ud af, hvad dine behov er. Hvor kan du nøjes, og hvor er du nødt til at prioritere? Derefter er det langt nemmere at finde ud af, hvordan du bruger dine penge mest fornuftigt i forhold til at købe din nye bil.

Læg et budget

Dette afsnit refererer ikke kun til at købe bil, da det at lægge et helt generelt budget for ens egen økonomi, er en god ide i stort set alle henseende. Det er en god ide, hvis du pludselig skal ud at købe bil – men det er også en god ide, hvis du skal købe hus, sommerhus, båd, motorcykel, ferie eller andet. Det er også en god ide helt generelt, så du ved, hvad du egentlig har af indtægter og udgifter i dit daglige liv.

Hvor mange penge bruger du for eksempel på mad om måneden? Hvor mange penge bruger du på de der små fjollede ting, som du ikke engang lægger mærke til, at du køber? Hvor mange penge får du reelt ind på din konto hver måned? Klarlæg din økonomi over for dig selv, så du kan se, hvad du bruger af penge, og hvor meget det egentlig giver dig mulighed for eksempelvis at spare op.

Når først du ved, hvor meget du bruger, hvor meget du tjener, og hvor meget der så er at hente derimellem, ved du meget mere om dine egne vaner, dit forbrug og dermed din økonomi på den lange bane. Dette er nu engang det bedste udgangspunkt for at forstå begrebet økonomi bedst muligt.