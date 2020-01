Nytårsgalla på Tingbjerghjemmet. Stående til højre bestyrelsesformanden gennem de sidste 15 år, Svend Erik Hansen og forstander Jette Riis. Foto: Kaj Bonne

Forstander Jette Riis bød velkommen og fortalte om det forgangne år og om Tingbjerghjemmets centrale værdier

Af Erik Fisker

Det var som sædvanligt festligt, da plejehjemmet Tingbjerghjemmet i Midtfløjene holdt nytårsgalla med musik, taler, mad og drikke – og de fleste havde taget sit fineste tøj på. Forstander Jette Riis gav i sin tale eksempler på nogle af de mange aktiviteter, der var med til at præge 2019 for de 55 beboere.

Mange fester har været afholdt bl.a. fastelavn, afdansningsbal, Sankt Hans, sensommerfest, blomsterfest, oktoberfest, mortensaften, julefrokost, nytårsaften – samt ture til ZOO og en sommerferie i Marienlyst.

– Og det har kun været en brøkdel af livet på Tingbjerghjemmet. Det har været et sjovt og festligt år, og der sker mange ting på et plejehjem, sagde Jette Riis i sin tale.

– Men det har også været et lidt anderledes år med en ny ældrepolitik i København, så vi skal i 2020 arbejde endnu mere med tryghed, frihed og fællesskab. Det helt centrale for vores arbejde på Tingbjerghjemmet er tryghed og værdighed for alle, tilføjede hun.

Jette Riis sluttede sin tale med at takke personalet og citere forfatteren Dan Turell: ”Jeg holder af hverdagen”, men sagde at vi skal alle drømme stort og være nysgerrige samt at vores liv skal være præget af glæde. Herefter blev der i fællesskab sunget Kim Larsens ”Joanna” om et drømmeland, hvor ”man ikke bare ska´ passe sig selv.