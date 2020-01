Ventet storsejr til IF Stadion

Casper Wager (med bolden) blev topscorer for IF Stadion med 12 mål i kampen mod Dalby G&IF. Foto: Thomas Løser

Trods en rodet første halvleg og tre stamspillere, der skulle hjælpe 2.holdet, blev det trods alt til den ventede storsejr til IF Stadion, da man udspillede bundholdet Dalby G&IF og vandt med 42-21 i håndboldens 2.division, pulje 3

Af Henrik Hvillum

Det var tydeligt at se, at både motivation og koncentration var fraværende i første halvleg. Søndagens modstander i Energi Center Voldparken havde inden det indbyrdes møde tabt samtlige opgør i denne sæson. I den slags kampe kan de være svært at tage sig sammen, fordi det forventes, at de bliver en ren ”walk-over”.

De gulblusede Stadion-spillere fik dog tøffet sig igennem de første 30 minutter, som trods alt blev vundet med 20-14.

– Men man må aldrig lade så dårlig en modstander score 14 mål på en halvleg”, rasede IF Stadions formand Allan Juhl Jensen efterfølgende, og det var cheftræner Thomas Schou og spillerne tilsyneladende enige i.

Effektiv anden halvleg

I hvert fald blev der spillet meget mere koncentreret og effektivt i anden halvleg, som blev vundet med de overbevisende cifre 22-7, hvilket altså gav en samlet sejr på 42-21. Således holder IF Stadion stadig trit med topholdet SUS Nyborg, som blot er ét point foran i tabellen.

Det var på forhånd blevet annonceret, at cheftræner Thomas Schou ville spare tre spillere, som skulle hjælpe IF Stadions andethold, som skulle spille en vigtig kamp senere samme dag. De tre spillere fik lidt spilletid i anden halvleg, men ellers blev kræfterne gemt til senere.

Tilsyneladende lykkedes missionen, for IF Stadion 2 besejrede Helsinge, og samtidig så man gode takter fra en række af holdets profiler i kampen mod Dalby. Casper Wager blev topscorer med 12 mål, mens nytilkomne Thomas Lundgreen fik næsten fuld spilletid, da hans konkurrent Michael Bo blev sparet, da denne skulle spille den førnævnte andetholdskamp.

Det er en travl uge for IF Stadion, som spiller pokalkamp tirsdag aften (efter redaktionens slutning – red.), og på søndag venter en vital udekamp mod Ajax i Bavnehøj Arena. Inden dén kamp har IF Stadion nu vundet syv kampe i træk. Samtidig har man ikke tabt de seneste otte.