Verdensklasse i Brønshøj Kirke

Mads Mathias og Martin Seier efter deres veludførte julejazz-koncert. Foto: kv

I en række år har Brønshøj Kirke op mod jul budt på koncerter af en halv times længde først på aftenen.

Af Af Kaare Vissing

Oprindeligt var det hovedsageligt ”bare” kirkens organist, Bente Kiil Toftegaard, der spillede stykker til stille meditation og vederkvægelse, men de senere år – måske efter organisten Martin Seiers ansættelse ved kirken – er koncerterne blevet mere komplekse med bidrag fra nogle af landets mere berømte sangere og musikere. Således udgjorde ”dobbeltkoncerten” i dagene 21. og 22. december en smuk sum af addender fra hver sin side af det musikalske univers.

Lørdag den 21. december bød på julens helt store oplevelse. Akkompagneret af Bente Kiil Toftegaard sang tenoren Tomas Medici først tre engelske Christmas carols og en arie fra Händels ”Messias”. Og efter en velfortjent pause til den kraftfulde stemme, hvorunder Bente Kiel Toftegaard spillede stykker af M. Burkhardt, sluttede han af med fire berømte sange: Schuberts ”Ave Maria” og Adolphe Adams ”Hellige nat” samt ”En rose så jeg skyde” (Prætorius) og ”Der er noget i luften” (Vilhelm Gregersen).

Ren verdensklasse – især hans tolkning af ”Hellige nat” smeltede de snefnug, der måtte falde i øjenkrogene. Det er meget længe siden, jeg har været så forbløffet – for ikke at sige høj – efter en koncert. Og man må uvægerligt spørge sig selv: Hvorfor bruger de danske tv-koncerter og tv-shows ikke (oftere) sangere af Tomas Medicis format? Uforståeligt!

Søndag den 22. december bød på en koncert fra den anden side af det musikalske spektrum – nu ikke baseret på klassisk fortolkning, men på jazz. Her gjaldt det sangeren og saxofonisten Mads Mathias akkompagneret af den alsidige og eminente Martin Seier på piano. Inden for jazzen kan også mere alternative stemmer gøre sig gældende. Og slagere som ”Glade jul”, ”White Christmas” og ”Let it snow” vækker jo altid begejstring. Bedst, ja fremragende gav Mads Mathias ”Frosty the Snowman” (Steve Nelson/Jack Rollins). At så Martin Seier til denne sang leverede en sand snestorm af jazz-triller gjorde bare nummeret endnu mere fascinerende!

Det er utroligt, hvad man kan få gratis i Brønshøj Kirke – her katalyseret af Bente Kiil Toftegaard og Martin Seier. Og kirkerne var fyldt pænt op af et begejstret publikum under begge koncerter. Tak!