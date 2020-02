1.800 mio. kr. + 543 mio. kr. ?

Hvis regeringens nye udspil om en udligningsreform bliver gennemført, vil det betyde at Københavns Kommune får en ekstraregning på 543 mio. kr.

Af Erik Fisker

Hvis regeringens nye udspil om en udligningsreform bliver gennemført, vil det betyde at Københavns Kommune får en ekstraregning på 543 mio. kr. udover de 1.800 mio. kr. der årligt sendes ud af kommunen til såkaldt trængte kommuner. – Vi har forståelse for, at regeringen har en bunden opgave foran sig med en udligningsreform, der skal løfte hele Danmark. Men vi kommer ikke udenom, at dette udspil er et hårdt slag for København. Jeg må konstatere, at en stor del af regningen for regeringens reform af udligningen ser ud til at ende i København, siger han i en pressemeddelelse. /EF