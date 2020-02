332.713 parkeringsafgifter i Københavns Kommune

Sidste år blev der slået rekord med 332.713 pålagte parkeringsafgifter i København.

Af Erik Fisker

Den mest almindelige foreteelse var overtrædelse af betalingsreglerne efterfulgt af parkering for tæt på vejkryds. Opgørelsen omfatter alene parkering på almindelig offentlig vej, og ikke på private arealer. Omkring 24.000 har klaget over den pålagte afgift. Indtægten i 2019 fra parkeringsafgifter udgjorde 170 mio. kr. og for betalingsparkering 470 mio. kr. Mere end halvdelen skal dog sendes videre til staten og politiet. /EF