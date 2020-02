6. A rapporterer med sanserne

6. A på Bellahøj Skole har i dansk arbejdet med at skrive reportager. Både Martha, Stefania og Omar, alle 12 år, var glade for forløbet, og inde i avisen kan man læse to af elevernes reportager. Foto: GG

På Bellahøj Skole har 6. A med deres lærer Pil Mørch gennem januar lært om reportage og de sanser og elementer, som man bruger i genren

Af Gitte Ganderup

Hele 6. A på Bellahøj Skole har skrevet reportager om en oplevelse i deres hverdag. De har skrevet om hyggeaften i klasse, første skoledag på Bellahøj Skole efter et skoleskifte og en tur i hundeparken med en ven og hans hund blandt mange andre oplevelser. Du kan læse to af reportagerne her ved siden af.

– Det har været nemt og sjovt for man skulle skrive om sit liv, fortæller Omar Mansieh som er 12 år. Sjovt fordi man så ikke skulle have danskundervisning som normalt, men kunne komme ud og bruge kroppen og sanserne.

– Jeg brugte især min lugtesans i min reportage, tilføjer han.

Flere reportager, tak

Både Omar Mensieh, Martha Krog og Stefania Sidharth, alle 12 år, vil gerne skrive flere reportager.

Stefania er allerede i gang derhjemme, hvor hun skriver historier på computeren.

– Min reportage handlede om min første skoledag her på Bellahøj. Jeg tænkte, at jeg ville vælge en særlig dag og den dag, hvor jeg startede her, er en af de vigtigste dage i mit liv. Det var virkelig en god dag, fortæller hun.

Derudover fortæller hun, at især høresansen kom i spil og at hun via den huskede lyden af fuglefløjt og mange børn, da hun som ny elev trådte ind på Bellahøj Skole sidste år.

Som en dagbog

Også Martha Krog valgte en særlig dag. En aften hvor der var hygge med klassen.

– Jeg tænkte, at jeg ville vælge noget som alle kunne relaterer til. Det var nemmere. Og så kunne jeg også interviewe nogen fra klassen fordi alle var med, fortæller hun.

– Jeg synes at det faktisk var lige som at skrive dagbog. Sådan en dagbog hvor man bare skriver, hvad man har lavet, fortæller hun.

Reportage fra:

Porten

Et fedt sted! En fritidsklub som eleverne elsker at gå til, når de får fri fra skole! Hvad er hemmeligheden, der gør, at de trætte unge elsker at tilbringe eftermiddagens timer der?

Af Asmus, 6. A, Bellahøj Skole

Porten er meget populær, den ligger i Brønshøj på Frederikssundsvej 159.

Da jeg træder ind på klubben, bliver jeg mødt med et kram og kan se alle de glade unge. Jeg går ind i stuen og kan høre mange glade stemmer. Til venstre ser jeg en bar og til højre er der et fjernsyn og en stor sofa. I baren møder jeg Vladimir, jeg spørger ham hvad han føler og hvad han laver når han kommer på klub. Han svarer:

“ Jeg føler mig hjemme og glad, jeg spiller cs:go med mine venner og hygger”.

Jeg går videre, og lidt længere fremme er der et rum med bordtennis og poolbord. Da jeg går udenfor, ser jeg en stor skaterbane og et boldbur med fodbold og basketballbane.

Computerrummet

Man mærker tydeligt, at dette rum er eftertragtet. Inde bag den tunge hvide dør møder jeg en tæt luft. Rummet er mørkt og kun lyst op af fem computere med lysene tastatur og mus, man kan høre, at dem derinde snakker meget sammen med udtryk som; “short short”, “der er 4 connecter” og “en top midt”. Man mærker tydeligt forbindelsen mellem spillerne og intensiteten i spillet.

Klubben har 3 cs:go hold, to drengehold og et pigehold. Drengeholdene træner cs:go om fredagen og tirsdagen og pigeholdet træner om mandagen, de andre dage kan man spille hvad man vil i computerrummet.

Jeg spørger en af spillerne, som hedder Miroslav, om hvad han syntes om computerrummet. Han siger:

“Det er meget hyggeligt og det mega sjovt derinde”.

Jeg er interesseret og spørger; hvordan går det med jeres kampe? Han svarer: “Det går godt de siger de spiller godt lige nu”.

Storsalen

Storsalen er et sted, hvor man kan spille fodbold, stikbold osv. Der er mange unde mennesker, som ser ud til at de virkelig godt lide at være deroppe. Jeg får af vide at der derfor er en seddel, hvor man skal skrive sig på få at få en tid. I storsalen møder jeg Oscar og jeg spørger ham, hvad føler når du kommer på klub, han svarer; “Der er god og afslappet stemning”. Hvad laver du, når du kommer på klub? “ Jeg går typisk op i storsalen og spiller fodbold, men jeg kan og så lide at spille lidt cs:go nogle gange”.

Maden og ture

Der kommer en distinkt duft af mad, jeg tror det er boller i karry. Jeg spørger en af de unge hvad køkkenet serverer, hun siger: “Maden er god, man kan få mad mandag tirsdag onsdag torsdag og man kan nogle gange få gratis boller fredage, der er forskelligt mad her hver dag”.

Klubben laver en tur hver måned som eksempelvis til Trampolinland. Klubben har også en gang taget en tur til Just Play, da der er mange af de unge der interesserer sig for computerspil og særligt spillet cs:go.

Jeg mærker tydeligt at de unge mennesker synes det er et dejligt, sjovt og hyggeligt sted, hvor man kan hænge ud med sine venner. Hvad enten man har lyst til at spille noget fodbold, basket, stikbold, computer eller noget helt andet. Det virker til at alle syntes at, pædagogerne er søde og at de unge hygger sig med hinanden – sikke et dejligt sted.

Reportage fra:

Hyggeaften med 6.A på Bellahøj Skole

En aften med kasser fra Go Cook er landet i madkundskabslokalet og eleverne mødes på skolen en sen eftermiddag i november

Af Martha, 6. A, Bellahøj Skole

Jeg kommer ind ad døren til madkundskabslokalet på Bellahøj Skole. Der lugter lidt af den mad, varme ovne, mel og sæbe. Nogen leger udenfor, og andre sidder indenfor og snakker. Der er en hyggelig stemning, men lidt kaotisk. Der er en, der sætter en playliste på, som klassen har lavet dagen før. Der er nogen der er lidt forsinkede, og kommer derfor lidt for sent, men det er der ikke nogen der ligger mærke til. Det virker som om eleverne synes det er hyggeligt, at hele klassen er samlet. Folk smiler og er glade, folk danser til sangene og synger med, hvis det er en sang de kender. Vi går hen til køkkenerne og begynder at lave maden.

Maden

Folk begynder at gå hen til køkkenerne, og der ligger opskrifter på bordene. Det er nogle måltidskasser fra Go Cook. Go Cook er et madprogram for børn og unge, der gerne vil have, at eleverne bliver bedre til at lave grøn mad end deres forældre. Den mad der er i kasserne, er ingredienser til nogle vegetarburgere. Bøfferne er lavet af butterbeans, feta og edamamebønner mm. Der er også danske forårsruller, der er gulerødder, løg og ingefær i og en masse andet. Men der er også kartofler, som laves til helt almindelige kartoffelbåde, og det kan man jo ikke gå helt galt i byen med.

Eleverne begynder at rydde op i køkkenerne og så sætter sig ned ved bordet og begynder at spise og snakke. Kajsa, en af eleverne, siger følgende: “Burgerne smager godt, men vegetarbøffen er lidt salt. Jeg kan ikke lide forårsrullerne, men det er stadig superhyggeligt. Jeg synes, at det er spændende og sjovt at arbejde sammen med mine klassekammerater om at lave den her vegetarmad”. En pige ved navn Noura tilføjer:

“Det er rigtig hyggeligt og sjovt, og jeg kan se, at alle hygger sig og har det sjovt, men jeg kan ikke lide forårsrullerne.”

Der er en rigtig god stemning i lokalet, og det lader til at maden smager eleverne. Bagefter vaskes der op, og eleverne går udenfor, hvor mørket har lagt sig, som en tung dyne over skolegården. Her leger eleverne mørke fangeleg.

Leg

Det er en sjov leg, der går ud på at man skal fange hinanden i mørke. Det giver lidt sig selv. Da eleverne har leget i et stykke tid, og der er en der falder, stopper legen og eleverne går op i klassen. Deroppe spiller de tvister og hint. De leger også en leg, der hedder margretheskålen, som handler om, at der er nogle kendte personers navne i en skål, som man skal gætte i hold. Der er tre runder, som bliver sværere og sværere for hver runde.

I første runde skal du beskrive personen, der står på din seddel, med ord men du må ikke nævne navnet der står på din seddel. I anden runde må du kun sige tre beskrivende ord om personen på din seddel. Til sidst skal du mime. Alle runderne er på tid, og så skal dit hold gætte, hvad for en person, du prøver at få dem til at gætte. Når eleverne har leget den leg, danser de just dance. Humøret er højt, nogle griner og andre tager dansen meget seriøst. Eleverne spiser noget slik som de har fået lov til at tage med hjemmefra, hvilket de nyder og deler mellem dem.

Asmus fra klassen siger: “Det er rigtig hyggeligt og det er dejligt at se hvor godt vi har det sammen som klasse. Det er rart at se folk smile og være sammen med folk, men jeg kunne ikke lide maden”. Jeg spørger også Kajsa hvad hun synes om aftenen, hun siger; ”Jeg synes, at det ser ud som om at alle har det sjovt, og at de er glade. Det er sjovt at lege fangeleg i mørket, og det er sjovt at lave just dance”.

Da klokken bliver 21:30 ryddes der op, og en rigtig hyggelig aften er ved at være slut. Eleverne forlader skolen, lidt trætte men også med glæde og et styrket fællesskab.