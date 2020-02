Bliv viet midt i byen under EM i fodbold

Foto: Modelfoto: Københavns Kommune

Drømmer du og din valentine om et sommerbryllup under åben himmel midt i København? Så tilbyder Københavns Kommune nu helt ekstraordinært par at blive viet på Cirkelbroen, når København til juni summer af fodboldfest i forbindelse med værtskabet for EM i fodbold

Af Redaktionen, redigeret

Når fodboldfeberen for alvor rammer Danmark, tilbyder Københavns Kommune helt ekstraordinært gifteglade par fra eksempelvis Brønshøj eller Husum muligheden for at give hinanden deres ’ja’ under åben himmel lørdag den 13. juni 2020.

-Det bliver en kæmpe folkefest for københavnere og gæster i alle aldre, når EM kommer til København til sommer. Sammen fejrer vi fodbolden og fællesskabet – og selvfølgelig skal vi også fejre kærligheden. Jeg glæder mig til at vie fodboldglade par fra både Danmark og udlandet på åbningsdagen, hvor fantastiske København viser sig fra sin bedste side, siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Vielserne vil finde sted på Cirkelbroen, der med sine røde gelændere og udsigt ud over havnen og byen danner de smukke rammer for en romantisk og mindeværdig dag under åben himmel.

København vil summe af fodboldglæde, og efter vielsen vil de nygifte par have mulighed for at fejre kærligheden i rødt og hvidt. Den 13. juni er også dagen for Danmarks første hjemmekamp i Telia Parken, og fodboldfesten vil derfor præge hele byen.

Broen er et symbol

– København har i lighed med de øvrige 11 EURO 2020-værtsbyer udpeget en bro som symbol på fodboldens evne til at bygge bro mellem mennesker på tværs af kulturer og andre forskelligheder. Cirkelbroen er vores bidrag til, UEFAs ”Building Bridges” tema.

Vi er rigtig glade for, at der er mulighed for at blive viet på Cirkelbroen, som samtidig er en symbolsk markering af den brobygning, parrene står over for med deres ægteskab, siger direktør for EURO 2020 København, Lene Kryger.

Fakta

• Vielser i det fri under EURO 2020 på Cirkelbroen vil finde sted den 13. juni 2020 klokken 12.00 til 16.00.

• Københavns overborgmester, Frank Jensen, vil vie nogle af parrene

• Cirkelbroen er valgt af UEFA som det officielle logo for Københavns værtskab ved EM i fodbold i 2020.

• Det koster 950 DKK at blive viet i det fri.

• Vielse i det fri sker via følgende link: https://idocph.kk.dk/