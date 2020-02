Brønshøj målløse mod Vanløse

Lars Emil Juel Andersen sender bolden indover i Brønshøjs lokalopgør mod Vanløse. Foto: Christian Haslund

De to seneste indbyrdes lokalopgør mod Vanløse var endt med sejr til ”Hvepsene”, og stimen som ubesejret fik lov til at fortsætte lidt endnu, da weekendens træningskamp endte uafgjort 0-0

Af Redaktionen, redigeret

Ret beset havde Vanløse de bedste muligheder, specielt i første halvleg, mens Brønshøj (BB) skabte noget mere efter pausen, rapporterer klubbens udsendte medarbejder Christian Haslund til Brønshøj-Husum Avis.

”Slaget om Slotsherrensvej” startede livligt, og allerede efter fire minutters spil fik gæsternes Nassim Djemai chancen, men Kasper Vilfort parrerede flot med en fodparade.

Vanløse var mere direkte i deres spil, og det var som nævnt også gæsterne, der skabte flest chancer i første halvleg. Nassim Djemai fik endnu en chance efter 20 minutter, men igen fik Kasper Vilfort stoppet forsøget inde i det lille felt.

Hjemmeholdets første afslutning kom efter en halv time, da Lucas Petersen forsøgte sig fra distancen. Denne gang var det dog gæsternes målmand Lasse Krogh, som agerede redningsplanke.

Nogle minutter senere burde Vanløse have scoret, men fra kort afstand ,og til stor lettelse i Brønshøj-lejren, ramte Castelijns stolpen.

Brønshøj bedre efter pausen

Efter sidebyttet blev ”Hvepsene” mere direkte i deres spil, og efter 54 minutters spil fik Kevin Bechmann Timm chancen efter en god aflevering dybden. Desværre manglede skarpeden, og forsøget endte med at svæve over målet.

Senere var Oskar Tranberg også tæt på at bryde dødvandet, da han uhindret tog en dribletur mod Vanløses mål. Desværre endte det gode forarbejde med et skud direkte på målmand Lasse Krogh. Kort efter fuldendte Kevin Bechmann Timm Brønshøjs gode periode med et forsøg, som dog i afgørende grad manglede præcision.

Vanløses bedste bud på en scoring i anden halvleg kom med 10 minutter tilbage. En høj bold ind i feltet blev headet på tværs, og efterfølgende endte kuglen da også i målet, men træfferen blev annulleret for offside.

Til sidst var Kevin Bechmann Timm tæt på at score sejrsmålet, men hans forsøg med venstrepoten endte desværre for BB med at suse forbi målet. Efterfølgende var det rart at konstatere, at Brønshøj fik gang i chanceproduktionen i anden halvleg, og mon ikke træner Michael Madsen også var tilfreds med, at hans hold ikke lukkede mål ind efter sidste uges afklapsning, da man tabte 0-5 til HIK?

Næste træningskamp er lørdag den 15. februar kl. 12 på Kunsten i Tingbjerg, når Frem kigger forbi.

Brønshøj – Vanløse: 0-0 (0-0)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort (46. Oliver Korch) – Dawda Ngum, Jacques Bang Sørensen (46. Jamil Fearrington), Jeffrey Ofori, Jonas Magnussen (46. Kevin Bechmann Timm) – Festim Mustafi (22. Lars Emil Juel Andersen), Oskar Tranberg (67. Andreas Christensen), Lucas Petersen, Simon Richter – Gustav Therkildsen (63. Mikkel Bo Eriksen), Mads Rønne

Advarsler:

Brønshøj: Oskar Tranberg (44.) og Kevin Bechmann Timm (71.)

