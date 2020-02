Ca. 1.440 hjemløse i København

Antallet af hjemløse i København er faldet med tre pct. de seneste to år.

Af Erik Fisker

Antallet af hjemløse i København er faldet med tre pct. de seneste to år. I budgettet for 2020 er afsat 2,7 mio. kr. af årligt til flere sengepladser på Café Klare, en natcafé for hjemløse kvinder på Vesterbro. Kommunen har også sat 129 mio. kr. af til at renovere Herbergscentret Sundholm, så kommunen kan tilbyde bedre forhold for hjemløse københavnere. Der er i budgettet for 2020 desuden sat midler af til at sikre, at alle hjemløse har adgang til nødovernatningstilbud i de kolde måneder. /EF