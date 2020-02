Cricketsporten får et markant løft i København

Fra en træningskamp i Tingbjerg Idrætspark mod et engelsk hold. Foto: COC

Copenhagen Cricket Club får nye faciliteter, der kan gøre Brønshøj-Husum til cricketsportens centrum i Danmark

Af Erik Fisker

Cricket i Tingbjerg Idrætspark bliver løftet til nye højder. Kultur- og Fritidsudvalget i København har givet tilskud til, at Copenhagen Cricket Club kan etablere to kastebåse. Placeringen af kastebåsene er nu fundet efter dialog med Brønshøj Boldklub og Copenhagen Cricket Club.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde glæder sig over, at cricketspillerne får bedre træningsforhold i København.

– Jeg håber, at forbedringen af træningsfaciliteterne i Copenhagen Cricket Club kan gøre cricket endnu mere attraktivt for københavnerne. Set i lyset af den popularitet, sporten nyder i området, kan Brønshøj-Husum med dette anlæg blive centrum for cricketsporten i Danmark, og det tror jeg vil få en positiv betydning for hele området, siger borgmesteren.

Kastebåsene er bygget specifikt til træning, hvor spillerne kan øve de pointgivende slag med en boldmaskine, der justeres efter den enkelte spillers niveau. Tilføjelsen af kastebåse er en betragtelig opgradering af de hidtidige træningsfaciliteter i Tingbjerg Idrætspark.

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget for Socialdemokratiet Jonas Bjørn Jensen har en forhåbning om, at cricketsporten nu kan tiltrække flere medlemmer i København:

– I København skal vi have et rigt og mangfoldigt fritidsliv, og jeg er derfor rigtig glad for, at vi i Kultur- og Fritidsudvalget er blevet enige om, at Copenhagen Cricket Club skal have bedre faciliteter. Det trækker cricketsporten op på et højere sportsligt niveau i København, siger Jonas Bjørn Jensen.

FAKTA

Copenhagen Cricket Club holder til på Tingbjerg Idrætsanlæg og har i forvejen en træningsbane og en bane til kamp.

Kastebåsene er cirka 30 meter lange, 10 meter brede og omgivet af et fem meter højt hegn.

Kultur- og Fritidsudvalget har givet et tilskud på 292.000 kr. til kastebåsene.