Dansk blues i verdensklasse

Thorbjørn Risager kan opleves i Kulturhuset Pilegården torsdag 27/2. Foto: Presse

Torsdag den 27. februar kl. 20 går en af dansk bluesmusiks største eksportsuccesser på scenen i Kulturhuset Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

Thorbjørn Risager og hans orkester oplever stor succes for tiden og turnerer intensivt i Tyskland, England og Sverige og er netop hjemkommet fra USA og Canada. De er højaktuelle med et nyt album, der udkom i januar 2020.

Bandet har tidligere bl.a. 2 DMA-statuetter for bedste bluesudgivelse i 2013 og 2014 samt stor tysk kritikerpris fra 2016 til spektakulært tv-show med Thorbjørn Risager & The Black Tornado i landsdækkende tysk TV.

Denne aften kan man opleve Thorbjørn Risager under mere intime omstændigheder, nemlig i duo-format.

Med sig har han sin faste makker Emil Balsgaard, der anses for at være landets fornemmeste repræsentant indenfor boogie-piano stilen. Sammen med Risagers konge-vokal og guitar leverer de et uimodståeligt swingende groove når de fortolker gamle blues- og New Orleans klassikere, krydret med et udvalg af Risagers egne soul/blues kompositioner.

Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Billetter fås på Pilegårdens hjemmeside eller i døren.