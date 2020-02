– De gør det rigtig godt OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som led i en landsdækkende kampagne blev skolepatruljer hyldet i sidste uge og lokale politibetjente var med fredag morgen ved Tingbjerg Skole. - Skolepatruljerne gør et rigtig vigtigt stykke arbejde, og de gør det rigtig godt. De er med til at sørge for, at børn kommer sikkert i skole hver dag. De møder ind tidligere end kammeraterne og gør det frivilligt og i al slags vejr – og det sætter vi stor pris på, siger lederen af nærpolitiet i Københavns Politi, Rasmus Agerskov Schultz. Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker