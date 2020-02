Det sker i kirken uge 6

Løsningen på rebussen fortæller, hvad det handler om. Foto: Mette Lilly Nielsen

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Mariane Josefsen fortæller i Brønshøj Sognehus

Der er lagt op til en god fortælling, når Mariane Josefsen onsdag den 11. februar, kl. 19.30 besøger Brønshøj Sognehus. Hun fortæller historien om Line, som nogle kaldte en tyskerunge. Line blev født i 1944 og voksede op med kærlige forældre på landet. Som voksen søger Line sine rødder og finder en hjerteskærende kærlighedshistorie. Det er Menighedssamfundet, der arrangerer foredraget. Der er gratis adgang.

Morgenandagt og morgenbrød

Torsdag den 6. februar, kl. 9 er der igen morgenandagt i Husum Kirke. Herefter er der kaffe, morgenbrød og en hyggelig snak. Denne torsdag ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Foredrag om Japan

Tirsdag den 11. februar er der i Tingbjerg Kirke kl. 17 spisning, kl. 18 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 19 holder Viggo Buje foredrag om sin rundrejse i Japan – en rundrejse med Shinkansen med en hastighed på 270 km i timen. Man skal besøge templer, slotte, store byer, hellige skoler, m.m. og høre Misa, hvis mor overlevede atombomben over Hiroshima i 1945.

Tilmelding til spisning indtil den 7. februar hos kirketjeneren.

Caféer i Husum

Der afholdes Café SAMMEN i Husum Kirke fredag den 7. februar, kl.10-12 i et hyggeligt cafémiljø. Der er kaffe på kanden og tid til en snak. Man kan også spille kort eller læse avisen.

Mandag den 10. februar, kl. 14-15.30 kan man øve dansk i samtale med andre i Husum Kirkes Tal dansk-café. – Come, practice Danish in conversation with others. Everyone is welcome. We practice Danish ”hygge” and drink coffee while speaking Danish together. Do you wish to join or know more? Kontakt Maria Sandborg på 21181304.

Fællessang i Husum

Den anden tirsdag i måneden er der fællessang i Husum Kirkes Anneks. Næste gang den 11.februar, kl. 10-12. Der er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står Kirsten Thorup. Det koster ikke noget at droppe ind og synge med.

Indskrivning til konfirmation

Nu starter indskrivningen til konfirmation i 2021 i Husum og Husumvold Kirker. Når man går til præst skal man tale og synge om livet, glæden og kærligheden, men også om døden, sorgen og hadet. At gå til præst er at blive klogere på sin kultur, på tradition og samfund, etik og moral – og kristendom.

Når man begynder til præst, er det ikke et krav, at man tror på den rigtige måde. Når man begynder at gå til præst, behøver man ikke vide, om man vil konfirmeres.

Indskrivningen er åben på www.husumvoldkirke.dk og www.husumkirke.dk

Genforeningen fejres i Bellahøj Kirke i 2020

I år er det 100 år siden at Sønderjylland blev genforenet med Danmark efter 54 år under tysk herredømme. Det vil blive markeret i Bellahøj Kirke med en række foredrag i løbet af året i forbindelse med kirkens fredagscafémøder, der finder sted hver anden fredag eftermiddag.

Fredag den 7. februar, kl. 14 indledes rækken af genforeningsforedrag, og det er kirkens sognepræst Peter Møller Jensen, der vil trække baggrunden op for begivenhederne i 1920. Og undervejs serveres der naturligvis god dansk kaffe og en ægte sønderjysk kage. Der er gratis at deltage i fredagscaféen og kaffebordet koster 20 kr.

Orgelmesteren fra Notre Dame – 150 år

Torsdag den 6. februar, kl. 19.30 spiller organist Mads Høck musik af Notre Dames mest berømmede organist gennem tiderne – Louis Vierne i anledning af 150-året for hans fødsel. Vierne blev i sin ungdom kaldt Mini-Widor, fordi han kunne efterligne sin berømte lærer til perfektion. Programmets hovedværk er Viernes første symfoni. Værket var med til at skaffe ham verdens fineste organistembede i år 1900.

Der er gratis adgang og et lille glas efterfølgende.

Gudstjenester uge 6:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 9/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 9/2, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 9/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 9/2, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 11/2, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 9/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 9/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 9/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 9/2, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen