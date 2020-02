Det sker i kirken uge 9

Kunstnergruppen Amphi. Foto: Presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Sidste koncert i orgeltrilogi

Søndag den 1. marts, kl. 15 spiller domorganist Vibeke Vanggaard, Maribo Domkirke, den sidste koncert i Kapernaumskirkens orgeltrilogi i kirken på Frederikssundsvej 45.

Vibeke Vanggaard spiller et Præludium i a-mol af den dansk-tyske organist og komponist Dietrich Buxtehude, Carillon de Westminster, af den franske modernist Louis Vierne, skrevet over klokkerne i Westminster Abbey, samt Mozarts Andante i F-dur. Vibeke Vanggaard har givet koncerter mange steder i ind- og udland. Koncerterne varer ca. 45 min., der er gratis adgang, og bagefter en forfriskning.

Kvalitetstid med baby

Babysang og rytmik i Tingbjerg Kirke er for dem som godt kan lide sang og musik, trommerytmer og sjove lege. Louise Krarup guider en lille times tid og man lærer en masse sange og lege, som man også kan bruge derhjemme. Efter timen hygges med brød og frugt, snak og bleskift. Man mødes 10 onsdage fra kl. 10-12, første gang den 26. februar. Første gang er en prøvegang og ellers koster det 100 kr. for hele forløbet. Tilmelding til Maja på 20147499 eller maja@tingbjergkirke.dk.

Gud & Gaffel – om vand

Sognepræst Bettina Birk Jensen holder sammen med børnekorleder Christina Schimmell Rindorf gudstjeneste i Husum Kirke torsdag den 27. februar, kl. 17 på børnenes præmisser med fortælling og leg. Forårets fire Gud & Gaffel tager udgangspunkt i de fire elementer; ild, vand, jord og luft. Denne torsdag over temaet ”vand”. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med, og det kræver ikke tilmelding. Alle er velkomne.

Onsdagstræf med husumhistorier

Onsdag den 4. marts, kl. 14-16 fortæller Helge Baun Sørensen husumhistorier. Onsdagstræffet i Husum Kirke byder denne uge på lokalhistorier fortalt af den kendte radiovært og DR-programmedarbejder, der også er næstformand for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev og forfatter til to bøger om Brønshøj og Husum.

Til Husum Kirkes Onsdagstræf mødes nye og kendte ansigter om den gode snak, det vedkommende foredrag og den opløftende sang. Kaffen er klar og bordet dækket. Sognepræst Iben Hornshøj Sørensen og diakonimedarbejder Maria Sandborg er også med. Det er gratis og uden tilmelding.

Sogneindsamling i Husum og Husumvold

Søndag den 8. marts starter sogneindsamlingen i Husum Kirke, hvor der sammen med Folkekirkens Nødhjælp samles ind til mennesker, der lider under klimaforandringer. Indsamlingen begynder efter højmessen i Husum Kirke, ca. kl. 11.30. Man kan melde sig som indsamler hos Søren V. Nissen på tlf. 2693 6741.

Samme dag, kl. 11starter indsamlingen i Husumvold Kirke. Tilmelding hos info- og kulturmedarbejder Mette Lilly Nielsen på kirkeinfo.husum@gmail.com. Der vil i begge kirker være lidt at spise og drikke efter indsamlingen. Sidste år blev der samlet 8474 kr. ind i Husumvold Sogn og 9842 kr. i Husum Sogn.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Fredag den 28. februar, kl. 14-16 handler det om den engelske renæssancekomponist John Dowland, når Husumvold Kirke inviterer til andagt og Fredagsmøde. Sammen med guitarist Dávur Birgisson præsenterer Husumvold Kirkes sanger, Lau Frederiksen, John Dowland; hans sange og lutmusik, hans liv og renæssancens hofkultur og dannelsesideal.

Husumvold Kirkes fredagsmøder er hyggeligt samvær krydret med foredrag, fællessang og musik. Eftermiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet.

Lørdagsaften i Bellahøj Kirke med messe, lasagne og ambivalens

Månedens treklang af messe, middag og musik løber af stablen i Bellahøj Kirke lørdag den 29. februar. Arrangementet begynder kl. 16 med Bellahøjmessen, som denne gang ledes af sognepræst Peter Møller Jensen. Derefter er der lørdagsmiddag med bl.a. lasagne, og der vil både være en normal og en vegetarisk version.

Den afsluttende koncert kl. 19 er et performanceshow med den unge kunstnergruppe ”Amphi”, der for første gang opfører stykket Ambivalens, en blanding af storytelling og sange, der kredser om begrebet ’ambivalens’.

Bortset fra middagen, er det gratis at deltage.

Svend Trier fortæller om meditationens væsen

Torsdag den 5. marts, kl. 19 er der igen Aftenrum i Bellahøj Kirke, og denne gang er der besøg af meditationslæreren, foredragsholderen og forfatteren Svend Trier, der med udgangspunkt i sin bog ”Meditation – en rejse tilbage til dig selv” vil indføre de tilstedeværende i meditationens væsen. Efter Svend Triers oplæg er der mulighed for at købe drikkevarer og stille spørgsmål til aftenens gæst. Der er gratis adgang.

Koncert i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 27. februar, kl. 19.30 danner Grundtvigs Kirke endnu engang de smukke rammer for en koncert med Rødovre Concert Band. På programmet er musik af bl.a. Hartmann, Mozart samt Coplands spektakulære ”Fanfare for the Common Man”. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 9:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 29/2, kl. 16:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 1/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Søndag 1/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 1/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 1/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Torsdag 5/3, kl. 10.30:

Børnehavegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 1/3, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 1/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 1/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 1/3, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen